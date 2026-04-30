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moradia Raquel Lyra ressalta investimentos do Morar Bem Pernambuco no resultado do setor imobiliário em 2025 Durante cerimônia do Troféu Ademi-PE, a governadora elogiou trabalho em parceria com a iniciativa privada e recebeu uma homenagem em reconhecimento ao programa estadual

Presente na 31ª edição do Troféu Ademi-PE, na noite de quarta-feira (29), a governadora Raquel Lyra destacou a relevância do programa Morar Bem PE, do governo do estado, para o resultado do mercado imobiliário pernambucano em 2025.

Segundo dados da Ademi, o setor registrou o Valor Geral de Vendas (VGV) recorde de R$ 10,1 bilhões no ano passado, montante que representa um crescimento de 53% em comparação ao ano de 2024. De acordo com a entidade, a ampliação está diretamente ligada ao Morar Bem PE, que proporciona moradias para famílias de baixa renda.

Durante o evento, a governadora ressaltou o trabalho em parceria com a iniciativa privada e também recebeu uma homenagem em reconhecimento ao programa estadual.

“A Ademi representa o setor imobiliário, que é de extrema importância para nossa economia, para geração de emprego e renda para nossa população pernambucana. A gente tem sido um parceiro muito forte, a partir da compreensão, do entendimento do diálogo da construção de política pública, como é o programa Morar Bem Pernambuco. Com isso, já fomos capazes de entregar mais de 20 mil casas no Estado nos últimos três anos, em parceria com o governo federal, através do programa Minha Casa Minha Vida”, afirmou.

De acordo com o novo presidente da Ademi-PE, Leonardo Queiroz, que foi empossado durante a cerimônia, a chegada do programa Morar Bem impulsionou o volume de vendas em habitação.

“O Governo de Pernambuco, sob a liderança da governadora Raquel Lyra, tem reposicionado a história da habitação em Pernambuco, através da criação do programa Morar Bem Pernambuco - Entrada Garantida. A iniciativa viabilizou um recorde histórico de volume de vendas de imóveis. Esses empreendimentos são importantíssimos para a população pernambucana”, declarou o presidente, que assume o biênio 2026-2027.

A premiação, que celebra os investimentos do mercado imobiliário pernambucano, contemplou desde projetos do programa Minha Casa Minha Vida a unidades de luxo. Reconheceu ainda avanços em áreas como inovação tecnológica, intervenções urbanas e práticas de ESG (Governança Ambiental, Social e Corporativa).

Também presente no evento, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, destacou a importância do setor para a economia brasileira. “O setor imobiliário é essencial para a economia brasileira. O programa Minha Casa Minha Vida tem sido um dos principais motores do crescimento econômico brasileiro”, afirmou a ministra.

O secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Rodrigo Ribeiro, ressaltou o caráter relevante do evento para o setor. “O Troféu Ademi 2026 é um evento importantíssimo para a construção civil onde reúne aqui os principais players do mercado e o Governo de Pernambuco não poderia faltar nesse momento. O programa Morar Bem em Pernambuco é uma referência para o Nordeste, referência para o país”, disse o titular da pasta.

Acompanharam a premiação as secretárias Simone Nunes (Projetos Estratégicos) e Cacau de Paula (Cultura); os presidentes dos órgãos estaduais André Fonseca (DER), Francisco Amaral (Perpart), Guilherme Cavalcanti (Copergás) e Paulo Lira (Cehab). Também esteve presente o prefeito do Recife, Victor Marques.

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