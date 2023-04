Raymundo da Fonte vai investir aproximadamente mais de R$ 100 milhões em Paulista

A- A+

As Indústrias Reunidas Raymundo da Fonte anunciaram investimento de mais de R$100 milhões em Paulista, cidade da Região Metropolitana do Recife. Com a expansão do parque fabril, a empresa pretende criar cerca de 100 novos empregos. O anúncio foi feito durante uma reunião na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agropecuária e Pesca do município, realizada nesta quarta-feira (19), entre representantes da empresa e da gestão municipal.

De acordo com o advogado do grupo industrial, Aluísio Batista, a ampliação da empresa no município abrigará as novas linhas de produtos desenvolvidos pela empresa e será finalizada em aproximadamente um ano e seis meses, abarcando uma área de 7 mil metros quadrados. Batista ressaltou a parceria de muitos anos com a cidade e agradeceu a cooperação demonstrada pela gestão municipal nos processos de licenciamento.

O secretário de Projetos Especiais, Jorge Carreiro, destacou a importância de atender aos empresários de grande porte de maneira personalizada, como é feito em Paulista. Ele afirmou que a cidade se diferencia de outras pela agilidade e eficiência na atenção às demandas das empresas, dentro das diretrizes da legislação.

Durante a reunião, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Agropecuária e Pesca do município, Raimundo Lopes, ressaltou a importância do trabalho integrado das secretarias envolvidas. Segundo ele, empreendimentos como esse trazem um impacto muito forte para a economia da cidade, gerando uma cadeia de serviços que emprega muitas pessoas indiretamente e diretamente.

Além dos representantes da Indústrias Reunidas Raymundo da Fonte e da gestão municipal, participaram da reunião os secretários municipais, Sérgio Pinho Alves, Lídio Valença e Ydigoras Ribeiro, bem como os secretários executivos Paulo Marenga e Clécio Araújo.

Para quem deseja se candidatar no banco de empregos, a empresa disponibiliza o link: https://raymundodafonte.gupy.io/

