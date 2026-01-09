A- A+

UE-Mercosul Reação contrária ao acordo UE-Mercosul é "esperneio de grupo que já perdeu", diz especialista Analistas consideram que ofensiva pode até atrasar o processo, mas dificilmente inviabilizará o acordo

A reação de cerca de 150 eurodeputados (de um total de 720) que ameaçam recorrer à Justiça contra a aprovação do acordo de livre-comércio entre União Europeia e Mercosul é vista por especialistas como de baixo impacto prático. A ofensiva pode até atrasar o processo, mas dificilmente inviabilizará o acordo.

Mesmo que a assinatura avance na próxima semana em Assunção, o acordo não entrará imediatamente em vigor, já que do lado da União Europeia também é necessário o aval do Parlamento Europeu, que deverá se pronunciar em um prazo de várias semanas.

— Não teria condições de dar uma resposta cabal, mas qualificaria isso como esperneio de um grupo que já perdeu. Mas não podemos descartar a possibilidade que isso crie, pelo menos, atrasos significativos ou até impedimentos — avalia Roberto Jaguaribe, conselheiro do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri) e ex-embaixador do Brasil na Alemanha.

Para Thomas Traumann, consultor de risco político, a reação de eurodeputados contrários ao acordo Mercosul-UE, que ameaçam recorrer à Justiça para tentar barrar a aprovação, tem mais caráter simbólico do que efeito prático. É mais um gesto voltado às próprias bases eleitorais, diz ele.

O que causa estranhamento ao consultor é o timing da contestação, num momento em que a Europa vem sendo abandonada pelos Estados Unidos, seu principal parceiro comercial, militar e de investimentos.

— Talvez eles (os países da UE) não tenham essa abertura de um novo mercado nos próximos anos. Então, é meio que a última chance agora. A economia global está indo pra Ásia. E, adiante, o Brasil vai ter mais comércio com a Índia e a Coreia do Sul do que com vários dos nossos parceiros europeus.

Segundo Leandro Gilio, pesquisador e professor do Insper Agro Global, o aval da Comissão Europeia tende a ser "algo que não tem mais volta".

— A França não consegue barrar esse acordo sozinha. É uma questão mais política - interna, deles - do que realmente algo que tenha alguma efetividade — afirma Gilio. —Ao longo da negociação de 25 anos do acordo foram colocadas várias restrições, faseamentos, quotas, salvaguardas, barreiras não tarifárias e mecanismos de proteção aos mercados mesmo com a abertura do acordo. Efetivamente, não há muito o que se discutir nesse momento e tudo indica que será realmente efetivado.

Os próximos passos do acordo

O acordo se divide em dois: o Acordo de Parceria UE–Mercosul (EMPA, na sigla em inglês) e o Acordo Comercial Interino (iTA). Ambos precisam consentimento do Parlamento Europeu antes de entrarem em vigor, após a assinatura em Assunção.

No Parlamento europeu, é necessária apenas maioria simples para aprovação. Mas isso pode demorar semanas. Por isso, as novas regras comerciais não entrarão imediatamente em vigor mesmo que o tratado seja assinado em 17 de janeiro.

Além disso, a ratificação por todos os Estados-membros da UE será necessária para que o EMPA seja validado. Este abrange o diálogo político entre os parceiros, que vão reforçar áreas como desenvolvimento sustentável, meio ambiente e ação climática, transformação digital, direitos humanos, mobilidade, combate ao terrorismo e gestão de crises.

No caso do Mercosul, cada nação precisa ratificar o acordo em seu próprio Congresso Nacional. No Brasil, isso significa a aprovação pelo Congresso Nacional. Como o acordo na UE foi desmembrado em dois, fica mais fácil a parte comercial e tarifária serem aprovadas primeiro. A Comissão Europeia tem competência para negociar em nome do bloco.

