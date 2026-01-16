A- A+

caso master Reag: família de fundador se beneficiou de fundos que inflaram artificialmente patrimônio da Master Apuração aponta que Master concedia empréstimos para empresas que, na sequência, repassavam quase todo o valor a fundos administrados pela Reag

Além de implicar familiares de Daniel Vorcaro, dono do banco Master, a investigação da Polícia Federal sobre uma fraude bilionária no sistema financeiro envolve também parentes de João Carlos Mansur, fundador da Reag, gestora de fundos de investimento.

De acordo com a apuração, alguns de seus familiares são os principais beneficiários finais declarados de dois fundos envolvidos na teia armada pelo Master para inflar artificialmente o patrimônio. A defesa de Mansur disse que não irá se manifestar.

As investigações apontam que o Master concedia empréstimos para empresas que, na sequência, repassavam quase todo o valor a fundos administrados pela Reag compostos por investimentos em papéis de baixo valor.

Em uma de suas decisões, o ministro Dias Toffoli, relator da investigação no Supremo Tribunal Federal (STF), cita um trecho da manifestação da Procuradoria da República em São Paulo que afirma que os fundos Astralo 95 e Reag Growth 95 “integram uma extensa cadeia de controle, cujos principais beneficiários finais declarados são” três pessoas que possuem vínculo familiar com Mansur.

A PF identificou que houve o uso de “fundos de investimento para circulação de ativos sem liquidez, artificialmente precificados, e reiteradas operações entre partes relacionadas — muitas delas sob controle direto ou indireto de indivíduos ligados por vínculos societários, familiares ou — funcionais”, conforme destacou a Procuradoria da República em São Paulo.

No caso dos fundos cujos beneficiários eram familiares de Mansur, a investigação mostrou que os CDBs adquiridos por eles "eram paulatinamente resgatados nos dias subsequentes".

Em maio de 2024, por exemplo, o fundo Astralo 95 resgatou aproximadamente R$ 800 milhões em CDBs, transferindo R$ 650 milhões para outro fundo, o FIP Termópilas, que, por sua vez, transferiu esse mesmo valor para a empresa Super Empreendimentos, que tem como sócio Fabiano Zettel, cunhado do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Apesar de ele nao mais constar no quadro societário, sua defesa diz que ele ainda é sócio.

Conforme a investigação, havia uma rede de relações empresariais e financeiras, “com indícios consistentes da prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, notadamente gestão fraudulenta, indução de investidor em erro, uso de informação privilegiada e manipulação de mercado, além de lavagem de dinheiro e constituição de organização criminosa”.

Além disso, em comunicação enviada ao Ministério Público Federal (MPF), o Banco Central indicou 36 empresas que tomaram supostos empréstimos fictícios do Banco Master que permitiram o desvio bilionário em recursos por meio de fundos de investimento geridos pela Reag. Dentre elas, estão duas empresas comandadas por um outro familiar de Mansur e que fizeram aportes milionários em fundos geridos pela Reag.

De acordo com as investigações da Operação Compliance Zero, o Master concedia empréstimos a empresas que, posteriormente, reaplicavam recursos em fundos de investimento da Reag. Milhões de reais eram transferidos de um fundo a outro por meio de uma série de transações-relâmpago em um curto período. Os fundos eram compostos por papéis de baixa liquidez.

A Reag foi fundada por Mansur em 2012, e em poucos anos se tornou uma das maiores gestoras independentes de fundos do Brasil. A gestora, que administra também alguns fundos do Master, cresceu num ritmo acelerado, através da aquisição de mandatos de fundos exclusivos – usados, por exemplo, para administração de patrimônio e geralmente com apenas um cotista.

Mansur também construiu a reputação de ser um dos empresários mais influentes na interseção entre o mercado financeiro e o futebol brasileiro, desembolsando cifras bilionárias nesses negócios. Ele é conselheiro influente no Palmeiras, gestor das finanças do estádio do Corinthians e articulador de investimentos bilionários em clubes esportivos.

O empresário exerceu o cargo de presidente do Conselho de Administração da empresa. Na Faria Lima, ele era considerado um "empreendedor arrojado", o que na linguagem dos gestores significa que gostava de aproveitar as oportunidades mais arriscadas do mercado. Seu conhecimento de auditoria também é apontado pelos concorrentes como um diferencial, já que ele sabe identificar quaisquer fragilidades em balanços de fundos. Em seu círculo de amizades, está o banqueiro Daniel Vorcaro.

Em setembro, depois de ser um dos alvos da Operação Carbono Oculto, contra o crime organizado, a gestora Reag Investimentos anunciou a venda de seu controle acionário e a saída de Mansur da presidência do Conselho de Administração.

