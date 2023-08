A- A+

brasil Reajuste de 9% para servidores vai beneficiar 1,1 milhão. Auxílio-alimentação também sobe; entenda Funcionários públicos não tinham aumento nos vencimentos há seis anos. Medida provisória foi aprovada nesta quarta-feira, mas aumento na margem do consignado ficou para depois

Leia também

• Câmara aprova reajuste de 9% para servidores públicos federais

• Receita Federal abre consulta ao 4º lote de restituição do Imposto de Renda

• Caixa paga novo Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 5

O Congresso aprovou na noite desta quarta-feira (23) o reajuste salarial para servidores públicos federais de 9%, incluindo aposentados e pensionistas. O benefício já tinha sido concedido em maio deste ano, por meio de Medida Provisória (MP) do governo Lula.

A medida vai beneficiar 1,1 milhão de servidores

São 520 mil servidores civis ativos, 13,6 mil empregados públicos

Aposentados (450 mil) e pensionistas (167 mil) também serão beneficiados

Auxílio-alimentação

Além do aumento nos seus vencimentos, os servidores também tiveram reajuste no valor do auxílio-alimentação, de 43%.

O benefício dos servidores federais passou de R$ 458 para R$ 658 mensais.

Margem do consignado

Um trecho polêmico foi retirado do texto em acordo com a oposição, o que previa um aumento na margem para empréstimos consignados de servidores de 35% para 45% da renda dos trabalhadores. O tema deve ser tratado em um projeto de lei em separado.

O prazo para aprovar a MP e evitar que a medida caducasse terminaria nesta sexta-feira.

Os servidores públicos federais estavam sem reajuste nos seus vencimentos há seis anos.

Custo para os cofres públicos

O reajuste dos servidores e o novo valor do auxílio-alimentação terão um custo estimado de R$ 9,62 bilhões para os cofres públicos este ano.

E, a partir de 2024, o impacto será de R$ 13,82 bilhões por ano.

Veja também

brasil Conaq lança edital para estímulo à agricultura familiar quilombola