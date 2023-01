A- A+

Rota do Atlântico Reajuste do pedágio de Suape entra em vigor com tarifa básica de R$ 10,20; veja lista de valores Outras categorias de veículos, a exemplo de caminhões, ônibus e motocicletas também passam por readequação da tarifária proporcional

Já está em vigor o reajuste de 6,25% nas tarifas de pedágio da Concessionária Rota do Atlântico, responsável pela administração do Complexo Viário de Suape. A partir desta quarta-feira (4), a tarifa básica, que custava R$ 9,60, passa a ser de R$ 10,20. A via dá acesso a praias do Litoral Sul de Pernambuco.

Outras categorias de veículos, a exemplo de caminhões, ônibus e motocicletas também passam por readequação da tarifária proporcional [veja a lista com todos os valores mais abaixo].

A autorização para o reajuste anual de 6,25% foi publicada no dia 16 de dezembro, no Diário Oficial do Estado, por meio de resolução da Agência Estadual de Regulação de Pernambuco (Arpe).

O percentual de reajuste da tarifa corresponde à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) dos últimos 12 meses (5,9%), somado ao reequilíbrio econômico-financeiro aprovado pelo Poder Concedente, considerando o arredondamento da tarifa de pedágio, previsto em contrato de concessão.

A concessionária cita que o pedágio é uma das formas de remuneração dos cerca de R$ 470 milhões investidos para "garantir a agilidade e a segurança viária".

O valor abrange o Serviço de Auxílio ao Usuário, oferecido 24 horas por dia, que conta com guinchos leve e pesado, ambulância e viaturas de inspeção de tráfego acionados por meio do monitoramento de 50 câmeras distribuídas ao longo da rodovia ou pelo telefone de emergência 0800.031.0009.

Ao longo de 2022, a Rota do Atlântico realizou, por dia, uma média de sete atendimentos de socorro mecânico, quatro atendimentos para remoção de veículos, além de um atendimento pré-hospitalar a cada três dias, somando com outros serviços, como recolhimento de objetos na pista e captura de animais na pista, um total de 24.518 ocorrências.

Novos valores do pedágio da Rota do Atlântico (Foto: Divulgação/Concessionária Rota do Atlântico)

