salário Reajuste do salário mínimo vai impactar mais de 25% da população, mostra estudo Dieese calcula que 54 milhões de pessoas serão beneficiadas direta ou indiretamente com alta do piso nacional, que foi elevado a R$ 1.320. Governo envia projeto com nova fórmula para 2024

O reajuste do salário mínimo vai impactar direta e indiretamente o orçamento de 25,4% da população, de acordo com o Dieese, que tomou por base a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) do IBGE, de 2021, para fazer o cálculo. São 54,075 milhões de brasileiros que ganham mais quando há reajuste do salário mínimo.

O mínimo subiu de R$ 1.302 para R$ 1.320 neste mês. E o governo enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei com a nova política para valorização do salário mínimo, segundo informações que constam no Diário Oficial da União desta sexta-feira (5). Se aprovada, ela vai valer para 2024.

A fórmula de correção que valerá será a que prevalecia até 2019, a última vez que o piso teve reajuste real (acima da inflação): inflação do ano anterior e a variação do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes.

De 2020 a 2022, o piso nacional foi corrigido apenas pela inflação, o que provocou perda do poder de compra do mínimo, pela aceleração da inflação.

Diretamente, segundo o Dieese, o reajuste no piso nacional chega a 22,731 milhões. São trabalhadores com carteira assinada, inclusive empregadas domésticas, servidores públicos, aposentados, pensionistas e os que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), assistência dada pelo governo a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda.

O reajuste, na conta do departamento intersindical, também chegará às famílias nas quais há um membro que ganha o mínimo, que somam 31,3 milhões.

O Dieese também traçou o perfil dos que recebem salário mínimo, por idade, gênero e raça. Por idade, a faixa que será mais beneficiada é a de 70 anos ou mais. Mais da metade das pessoas nessa faixa recebem o mínimo (55,3%), seguida pelas pessoas que têm entre 40 a 69 anos.

As mulheres, por terem salários mais baixos, são maioria entre os beneficiados, assim como os negros.

