Real atinge mínimo em 19 meses frente ao dólar

O real recuou, nesta quarta-feira (26), ao seu nível mais baixo em 19 meses frente ao dólar nos mercados internacionais. A moeda americana se fortalece em relação às emergentes, mas também em relação ao euro e à libra.

A moeda brasileira caiu para 5,5261 reais por dólar, pela primeira vez desde meados de novembro de 2022.

A queda do real ocorreu após a publicação do índice de preços IPCA, que antecipa o dado de inflação, e ficou em 0,39% no mês de junho, abaixo do esperado pelos economistas (0,45%).

Este dado pode influenciar o Banco Central do Brasil (BCB), que na semana passada manteve suas taxas diante de um aumento da inflação.

Em maio, a inflação no país foi de 3,93% em 12 meses, a primeira alta após sete quedas consecutivas.

A decisão de manter a taxa Selic em 10,5% rendeu ao BCB novas críticas públicas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que defende veementemente um corte de taxas para facilitar o crédito e, com isso, o consumo e o investimento.

As críticas de Lula "lançam uma sombra sobre a credibilidade do BCB", considerou em uma nota Andrés Abadía, da Pantheon Macroeconomics. Isso enfraquece o discurso de firmeza que a instituição procura e tira respaldo do real.

Para Adam Button, analista da ForexLive, o Brasil é prejudicado por uma desaceleração que se desenha na economia mundial, e que afeta os grandes países exportadores de commodities.

