Realeza nas pistas: Rolls-Royce lidera ranking dos supercarros mais caros do planeta; veja top 10

A- A+

Quando falamos dos supercarros, é impossível não mencionarmos marcas como Ferrari, Bugatti, Koeningsegg e McLaren. Estas fabricantes se consolidaram no setor e dominam este mercado há décadas, mas quando olhamos para os modelos mais caros do mundo, é a britânica Rolls-Royce, caracteriza pelo seu luxo e conforto que lidera a lista. Confira o top 10.

Enquanto os carros são projetados para o uso diário, os supercarros são máquinas de alto desempenho construídas para alcançar grandes velocidades, promover uma dirigibilidade fora do comum e exclusividade. Portanto, todo supercarro é um carro, mas nem todo carro é um supercarro. Além disso, os preços são um grande diferencial entre as categorias.





Veja abaixo a lista dos 10 supercarros mais caros do mundo em 2025:

10° - Koeningsegg Jesko Absolut – R$ 18 milhões



Koeningsegg Jesko Absolut — Foto: Reprodução

Principal modelo da Koeningsegg, marca sueca desenvolvida pelo engenheiro automotivo Christian Koenigsegg, o Jesko Absolut abre a lista dos 10 supercarros mais caros do mundo. Segundo a fabricante, o veículo pode alcançar até os 500km/h.

Seu preço inicial é de aproximadamente 3 milhões de euros (cerca de R$ 18 milhões na cotação atual do euro). Debaixo do capô, ele conta com um motor V8 de 1.600 cv, combinados com uma carroceria super leve feita de fibra de carbono. Assim, seu peso total é de somente 1.320 kg.

O conjunto possibilita o Jesko Absolut conseguir acelerar de 0 a 100 km/h em 2,5 apenas segundos.

9° - Ferrari F80 – R$ 18,1 milhões

O F80, novo supercarro da Ferrari, alcança até 349 quilômetros por hora — Foto: Divulgação

A F80 é a única representante da tradicional marca de Maranello, na lista dos 10 supercarros mais caros do mundo. Ela é a versão mais nova da linhagem que começou no modelo 288 GTO, passou por versões como F40, Enzo e mais recentemente LaFerrari.

Produzida pela marca mais respeitada do universo automotivo e automobilismo, a F80 apresenta um motor V6 híbrido de 1.200 cv. É considerada a criação mais potente da Ferraria até o momento e capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 2,15 segundos, além de atingir velocidade máxima de 350 km/h.

8° - Gordon Murray Automotive T.50s Niki Lauda – R$ 21,8 milhões

Gordon Murray Automotive T.50s Niki Lauda — Foto: Reprodução

Um veículo que carrega no nome uma homenagem ao histórico piloto Niki Lauda, tricampeão da Fórmula 1, não poderia estar de fora desta lista. Com preço inicial de aproximadamente R$ 21,8 milhões, o T.50s é equipado com um motor V12 aspirado de 711cv.

Com design imponente, o modelo consegue alcançar os 363 km/h e acelerar de 0 a 100 km/h em pouco mais de 2,7 segundos. No entanto, o veículo não possui permissão para andar nas ruas, então, é exclusivo para as pistas.

7° - McLaren Solus GT – R$ 24,2 milhões

McLaren Solus GT — Foto: Reprodução

O Solus tem uma história bem particular até chegar nesta lista. Ao contrário dos concorrentes, que geralmente surgem dos rascunhos de seus engenheiros, este modelo tem origem nos games.

Isto mesmo, o McLaren Solus GT foi lançado no jogo Gran Turismo Sport em 2017, para somente em 2021 ganhar uma versão real. Sob o capô, um motor V10 aspirado que gera cerca de 830 cv e acelera de 0 a 100 km/h em 2,5 segundos.

6° - Bugatti Tourbillon – R$ 27,2 milhões

Bugatti Tourbillon — Foto: Reprodução YouTube

Além do alto desempenho e design elegante, a Bugatti é conhecida no mercado dos supercarros pelos seus preços elevados. Com o Tourbillon não é diferente. Com preço de entrada em aproximadamente R$ 27,2 milhões, o modelo oferece uma série de opções de personalização que podem fazer o seu preço ir ainda mais alto. Mas o destaque está no seu desempenho.

Com motor V16 de 1.800 cv, o Tourbillon acelera de 0 a 100 km/h em somente dois segundos e atinge velocidade máxima de 445 km/h.

5° - Bugatti Bolide – R$ 27,8 milhões

De acordo com a Bugatti, o Bolide terá apenas 40 unidades fábricadas para comercialização — Foto: Reprodução / Youtube

Na sequência está o Bolide, outro modelo da famosa marca francesa. Com motor W16 e potência 1.850 cv, o veículo acelera de 0 a 100 km/h em dois segundos e atinge até os 380 km/h. Mas além do alto desempenho, o Bolide chama atenção pela sua exclusividade, porque somente 40 unidades foram produzidas.

4° - Bugatti Mistral – R$ 30 milhões

Bugatti Mistral – R$ 30 milhões — Foto: Reprodução

Fazendo jus a sua fama de preço elevados, a Bugatti emplaca mais um de seus modelos na lista dos mais caros do mundo. O Mistral é comercializado pelo preço inicial de R$ 30 milhões.

Embora o som do motor W16 de quatro cilindros e 1.600 cv sejam um dos principais atrativos do supercarro, a fabricante já anunciou que ele deve dar lugar ao V16 híbrido, que promete manter o desempenho e auxiliar nas metas de sustentabilidade. Assim, a velocidade máxima de 420 km/ deve ser mantida, assim como o desempenho de 0 a 100 km/h em menos de 2,5 segundos.

3° - Red Bull RB17 – R$ 36,3 milhões

Red Bull RB17 — Foto: Reprodução

Após anos de dinastia nas pistas da Fórmula 1, principal categoria do automobilismo mundial, a Red Bull lançou seu primeiro modelo para os fãs da marca. O RB17 possui um motor híbrido V10 de 1.200 cv, pesa menos 900 kg e acelara de 0 a 100 km/h em cerca de 3 segundos.

2° - Pagani Huyara Codalunga – R$ 42,4 milhões

Pagani Huyara Codalunga — Foto: Reprodução

Com um motor V12 biturbo de 840 cv e desing único, o Huayra Codalunga, da Pagani, entra no segundo lugar da lista dos supercarros mais caros do mundo. O modelo foi lançado em 2011, foi importante para consolidação da marca, mas substituído pelo Utopia em 2022.

Seu desempenho de 0 a 100 km/h em 2,8 segundos e velocidade máxima de 370 km/h ajudam na sua precificação de aproximadamente R$ 42,4 milhões.

1° - Rolls-Royce Droptail - R$ 181,9 milhões

Rolls-Royce Droptail — Foto: Reprodução

A Rolls-Royce fez sua fama em cima do mercado de luxo automotivo. No entanto, com inspiração nos iates, a fabricante lançou um modelo de supercarro que assumiu o primeiro lugar do ranking dos mais caros do mundo, justamente por conseguir levar o requinte até o alto desempenho.

Com um conjunto de personalização sem limites para seus clientes, o Droptail é equipado com um motor V12 biturbo de 570 cv e acelera de 0 a 100km/h em 4,8 segundos.

Veja também