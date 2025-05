REC 100 reúne autoridades e celebra marco de mais de 100 eventos no Recife Expo Center

A- A+

Inaugurado em agosto de 2024, o Recife Expo Center oficializou nesta terça-feira (13) a marca de mais de 100 eventos realizados em menos de um ano de operação. O feito foi celebrado com o evento REC 100, que reuniu autoridades, empresários, parceiros comerciais e representantes da imprensa.

A cerimônia simbolizou não apenas um marco numérico, mas a consolidação do espaço como um dos principais centros de eventos do Nordeste.

O sócio investidor Romero Maranhão Filho destacou a importância da conquista. “Hoje estamos comemorando aqui mais um marco importante para o Recife Expo Center. Em relação à visibilidade e ao volume de eventos, já superamos todas as expectativas”, afirmou.

Segundo ele, embora o retorno financeiro ainda ocorra de forma gradual, o desempenho na área de eventos surpreendeu positivamente.

“Já estamos batendo a meta prevista para o terceiro ano de operação — e isso com apenas dez meses de funcionamento”, completou. Maranhão também reforçou o propósito do encontro: agradecer fornecedores, parceiros e convidados pelo sucesso alcançado.

A diretora do Recife Expo Center, Tatiana Menezes, explicou que a projeção futura é ainda mais promissora. “Na verdade, já passamos de 100 eventos e, atualmente, temos uma pauta bem cheia para 2025 e 2026. Ao todo, são 162 contratos já assinados para os próximos anos”, revelou.

REC 100 celebra marco de mais de 100 eventos no Recife Expo Center | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Ela também lembrou que, desde a abertura, o espaço está completamente lotado. “Só hoje conseguimos realizar um evento comemorativo para receber nossos clientes, parceiros e a imprensa, e apresentar oficialmente o nosso espaço. O REC 100 simboliza esse marco porque, quando inauguramos o Centro, já não havia mais datas disponíveis para uma abertura oficial”, contou.

Tatiana ressaltou ainda que a alta demanda por um equipamento desse porte já era percebida há anos. “Essa demanda reprimida existia há tempos no Recife, e agora estamos colhendo os frutos do que sempre acreditamos: o sucesso do espaço se consolidou.”

A governadora em exercício, Priscila Krause, prestigiou o evento, parabenizou toda a equipe de diretora do centro de convenções e parceiros e apontou que Recife e Pernambuco contam com grandes equipamentos, estruturas que coloca o estado em posição de destaque diante de todos que disputam a atração de grandes oportunidades e negócios.

"Temos potencial, temos qualidade, mas é preciso continuar trabalhando, investindo e acreditando. Que tenhamos sorte, sim — mas, acima de tudo, que sigamos com dedicação e compromisso para fazer do nosso estado um destino cada vez mais atrativo e competitivo", explicou.

O prefeito do Recife, João Campos, também esteve presente na ocasião e parabenizou o Recife Expo Center por ter acreditado no potencial da cidade, contribuindo de forma decisiva para o fortalecimento da ativação econômica do Recife nesse segmento tão estratégico da economia.

"Trata-se de um equipamento que posicionou o Recife como um importante destino consolidado do turismo de negócios. Contamos com um centro de convenções integrado a um hotel com mais de 300 leitos, oferecendo uma estrutura versátil, com salas modulares que atendem tanto a pequenos encontros quanto a grandes eventos. E isso faz toda a diferença", destacou.

Geração de empregos

Além da movimentação no setor de eventos, o Recife Expo Center tem gerado impacto direto na economia local. Com capacidade total para cerca de 7 mil pessoas e uma média de ocupação de 50% por evento, estima-se que já tenham sido gerados cerca de 100 mil empregos diretos e indiretos, considerando toda a cadeia produtiva envolvida.

O centro conta hoje com 33 fornecedores oficiais, todos com equipes próprias atuando nos eventos. Segundo a diretora, esse número comprova a relevância do equipamento na mobilização da economia regional.

“Alguns eventos que haviam deixado de acontecer no Recife estão sendo retomados. Inclusive, estamos recebendo hoje um grupo de seis agências de São Paulo, responsáveis por organizar os maiores eventos corporativos do Brasil. Segundo eles, Recife precisava apenas de um espaço como esse — moderno, de médio porte, com tecnologia e estrutura de ponta — para voltar a receber grandes eventos”, destacou.

Turismo

A infraestrutura e a localização do Recife Expo Center também são apontadas como diferenciais. O empreendimento está situado em área central, com acesso facilitado e proximidade com o aeroporto e a rede hoteleira. “A localização também faz toda a diferença. O Recife já tem uma posição geográfica estratégica, com boa malha aérea — somos hub da Azul —, um aeroporto moderno, hotelaria de qualidade”, destacou Tatiana.

Kaio Maniçoba, secretário de Turismo e lazer de Pernambuco, ressaltou que o equipamento tornou-se uma referência para o Nordeste e para o Brasil, destacando-se pela qualidade dos serviços oferecidos e pela excelente localização geográfica.

"Com essa infraestrutura completa, o Recife Expo Center consolida-se como um verdadeiro hub de eventos do Nordeste. Hoje, podemos afirmar que saímos na frente de outros estados, oferecendo um dos melhores espaços em termos de serviços, localização e qualidade para quem participa de feiras e encontros profissionais", destacou.

Para a coordenadora do Gabinete do Centro do Recife e do programa Recentro, Ana Paula Vilaça, o novo equipamento representa um avanço importante na requalificação e valorização da área central da cidade.

“É um grande equipamento, na verdade um complexo que reúne hotel, centro de convenções e marina. Ele tem o poder de atrair turistas, visitantes e também os próprios recifenses, que são convidados a redescobrir o nosso Centro Histórico”, afirmou.

Segundo ela, o impacto vai além da infraestrutura. “O Recife Expo Center impulsiona a economia local ao atrair eventos, congressos, feiras, hóspedes e, ao mesmo tempo, estimula o reencontro dos moradores com a história da cidade, a partir de seu coração.”



