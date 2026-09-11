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Ibovespa

Receio com desdobramentos políticos no fim de semana pesa sobre o Ibovespa

O temor tem dois focos: a investigação aberta contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) sobre possíveis irregularidades no financiamento do filme Dark Horse e, principalmente, a quebra de sigilo de todo o caso do Banco Master em 24 horas

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O principal índice da B3 se afastou da mínima no fim do dia em um movimento de acomodaçãoO principal índice da B3 se afastou da mínima no fim do dia em um movimento de acomodação - Foto: B3/Divulgação

O movimento do Ibovespa nesta sexta-feira foi marcado por um aumento da cautela ao longo da tarde, refletindo o receio dos investidores de ficarem muito expostos ao risco político durante o fim de semana.

O temor tem dois focos: a investigação aberta contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) sobre possíveis irregularidades no financiamento do filme Dark Horse e, principalmente, a quebra de sigilo de todo o caso do Banco Master em 24 horas, determinada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin.

O principal índice da B3 se afastou da mínima no fim do dia em um movimento de acomodação, mas, mesmo assim, terminou em baixa de 0,56%, aos 187.206,89 pontos, com giro financeiro de R$ 17 bilhões. A predominância do otimismo com o avanço de Flávio nas últimas pesquisas eleitorais levou o Ibovespa a segurar ganhos na semana, acumulando alta de 1,11% - quarta semana seguida de desempenho positivo. No mês até aqui, o avanço é de 5,52%; no ano, 16,2%.

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Para Juan Lopes, trader da gestora Meraki Capital, o principal fator por trás do movimento da bolsa nesta sexta foi o temor sobre até onde o caso Master pode chegar. "Existe um certo medo do quanto pode respingar e quem pode atingir, e existe um medo principalmente de isso afetar o Flávio de certa forma, seja no caso Dark Horse ou em algo do próprio Master", afirma.

Gabriel Magno, chefe de alocação de investimentos e sócio da AW Capital, também vê risco de o noticiário reverter parte da vantagem que Flávio Bolsonaro vinha galgando, em um momento em que os agentes de mercado dão cada vez mais importância à pauta econômica a partir do ano que vem.

"Existe uma realização de lucros quando a bolsa atinge um determinado patamar, o mercado fica muito dividido e tem que operar eventos políticos, cenário geopolítico e política monetária", afirma Bruna Centeno, economista e sócia-advisor na Blue3 Investimentos. "O dinheiro vai para onde é melhor remunerado e, apesar da bolsa fechar com alta de 1% na semana, é uma melhora em um mercado ainda avesso ao risco."

Já Ricardo Magalhães Modé, diretor de investimentos da Etti Partners, lê o movimento de hoje como uma pausa natural após um mês de forte valorização puxada pelo cenário eleitoral. "Foi uma mega performance do Brasil neste mês, com a virada eleitoral possível. O movimento de alta aqui contra as bolsas do mundo foi muito forte, claramente com viés eleitoral. É natural que haja alguma pausa."

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