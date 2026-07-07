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Imposto de Renda

Receita abre consulta a lote especial de restituição automática do IR nesta quarta-feira (8)

Pagamento contempla contribuintes dispensados da declaração e será realizado em 15 de julho via PIX

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Imposto de RendaImposto de Renda - Foto: Imagem gerada por IA

A Receita Federal disponibilizará, a partir das 9h desta quarta-feira (8), a consulta ao lote especial de restituição automática do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). A modalidade, chamada de restituição automática ou "cashback", beneficia contribuintes que estavam dispensados de apresentar a declaração em 2025, mas tiveram imposto retido na fonte ao longo de 2024.

Segundo a Receita, serão destinados aproximadamente R$ 500 milhões para cerca de 4 milhões de pessoas. Os valores, limitados a R$ 1 mil por contribuinte, serão depositados automaticamente no dia 15 de julho por meio de PIX, utilizando a chave CPF.

Para receber a restituição, o contribuinte não pode ter enviado a declaração do Imposto de Renda por iniciativa própria, precisa possuir uma chave PIX vinculada ao CPF em situação regular e atender aos critérios estabelecidos pelo órgão.

A consulta poderá ser realizada no portal da Receita Federal ou por meio do aplicativo Meu Imposto de Renda. O pagamento será efetuado em parcela única na data prevista pelo cronograma do Fisco.

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