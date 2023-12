Receita alerta para golpe envolvendo leilões que causa prejuízo de até R$ 2 mil. Entenda a fraude

A- A+

A Receita Federal fez um alerta sobre fraudes envolvendo os leilões do Fisco. Os golpistas vêm se passando por servidores do órgão e cobrando valores — que chegam até R$ 2 mil — para o pagamento de supostas taxas e despachantes, a fim de garantir a participação num falso leilão.

De acordo com a Receita, a fraude tem acontecido em cidades de Minas Gerais, onde órgãos municipais recebem ligações dos criminosos, com potencial de se espalhar para outros estados. Os golpistas se passam por servidores responsáveis pelos leilões, informando nome e cargo de servidores que realmente atuam no órgão, e até simulam perfis em redes sociais para reforçar a farsa.

Os criminosos oferecem vantagens para que o município alvo da fraude participe do leilão, indicado mercadorias ou equipamentos que podem ser úteis. Se o município fica interessado, o golpista pede um depósito de R$ 2 mil para despesas com taxas e despachantes mas, após o depósito, o contato desaparece.

No comunicado, o Fisco lembrou que o único canal disponível para acesso aos leilões da Receita é o Sistema de Leilão Eletrônico. A página está disponível por meio do site da Receita, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), para a realização de propostas e lances.

A Instituição orienta ainda que o pagamento pelas mercadorias arrematadas em leilão é feito por meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) e nunca mediante depósitos ou transferências para contas de terceiros.

"Para obter mais informações sobre o Sistema de Leilão Eletrônico da Receita Federal, o contribuinte deve acessar o site oficial do órgão. Quaisquer outras páginas da internet ou forma que utilizem as marcas ou nome da Receita Federal e tratem de leilões da Instituição são falsas e podem lesar as pessoas que as acessam", diz o comunicado do órgão.

