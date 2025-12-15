Seg, 15 de Dezembro

benefícios

Receita amplia a 173 número de benefícios tributários na Declaração de Incentivos e Renúncias

São 85 novos benefícios que entram na conta

PIS/PasepPIS/Pasep - Foto: Divulgação

A Receita Federal publicou uma instrução normativa nesta segunda-feira (15) que amplia para 173 o número de benefícios tributários que precisam ser informados na Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades de Natureza Tributária (Dirbi). São 85 novos benefícios que entram na conta.

"A medida tem como objetivo melhorar o controle, a transparência e a gestão dos benefícios fiscais e dos regimes especiais de tributação, conforme previsto na legislação vigente. Essas informações são fundamentais para aprimorar a gestão das políticas públicas e o acompanhamento do gasto tributário", disse o órgão em nota.

Segundo a Receita, a maior parte desses novos benefícios que deverão ser informados são relacionados ao PIS/Pasep e à Cofins.

A nova norma também atualiza regras depois que a MP que previa condições para compensação de créditos relativos a tributos administrados pela Receita perdeu a validade.
 

