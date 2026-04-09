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Receita Federal Receita cobrou R$ 233 bilhões em 2025 por irregularidades no pagamento de impostos por contribuintes Este valor não necessariamente já foi pago, e pode ainda estar na fase de cobrança ou disputa judicial

A Receita Federal informou nesta quinta-feira que cobrou R$ 233 bilhões de contribuintes em 2025 por conta de irregularidades identificadas no pagamento de impostos. Segundo o governo, houve uma pequena queda, de 0,25% em relação ao valor constituído em 2024.

Essas informações estão no relatório anual de Fiscalização, divulgado nesta quinta-feira. Este valor é referente ao total de crédito constituído.

Não necessariamente esta quantia já foi arrecadada para os cofres federais, podendo ainda estar na fase de cobrança ou em disputa judicial.

Deste total, R$ 5,2 bilhões foram cobrados de contribuintes pessoas físicas após a Receita identificar irregularidades na declaração do Imposto de Renda (IR)

Nessas irregularidades do IR, R$ 2,6 bilhões já foram autorregularizados pelos contribuintes, que apresentaram declaração retificadora ou pagaram o valor devido à vista ou parcelado.

A maior parte dos R$ 233 bilhões, no entanto, foram constituídos a partir da cobrança de IRPJ/CSLL, chegando a R$ 137 bilhões (61,2%). Outros R$ 42,3 bilhões foram cobrados de PIS/Cofins, e mais R$ 15,2 bilhões cobrados em contribuição previdenciária.

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