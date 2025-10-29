A- A+

tecnologia Receita da Alphabet, dona do Google, supera previsão do mercado no 3º tri Ganho no período chegou a US$ 102,35 bilhões de dólares. Mercado esperava retornos de US$ 99,8 bi

A Alphabet, dona do Google, divulgou nesta quarta-feira um balanço financeiro do terceiro trimestre que surpreendeu analistas. A receita no período chegou a US$ 102,35 bilhões de dólares, enquanto o consenso de mercado esperava ganhos de US$ 99,8 bi.

Os ganhos foram puxados pelo resultado acima do esperado do Google Cloud, braço da companhia que provê computação em nuvem para outras empresas. A demanda por este tipo de serviço têm crescido na esteira dos investimentos em inteligência artificial (IA), que precisam de vasto poder computacional para rodar essas aplicações tecnológicas.

O lucro por ação também veio acima da estimativa dos analistas, chegando a US$ 2,87, US$ 0,58 acima das projeções. Agentes do mercado financeiro esperavam que o índice ficasse em US$ 2,29.

As ações da Alphabet encerraram a quarta-feira cotadas a US$ 274,57. Os papeis avançaram 45,18% nos últimos 3 meses e 57% nos últimos 12 meses.

