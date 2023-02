A- A+

Tecnologia Receita da Amazon cresce 9% no 4º trimestre e supera estimativas No entanto, a empresa projeta vendas mais fracas, com crescimento mais lento da unidade de computação na nuvem

A receita da Amazon no quarto trimestre de 2022 subiu 9% em relação ao trimestre anterior, atingindo US$ 149,2 bilhões. Os analistas projetavam, em média, US$ 145,8 bilhões, segundo dados compilados pela Bloomberg.

A divisão de computação em nuvem da empresa gerou vendas que somaram US$ 21,4 bilhões, um aumento de 20% em relação ao ano anterior. Ainda assim, o desempenho ficou um pouco abaixo das expectativas, e seguiu a rival Microsoft, que também divulgou resultados frustrantes para sua unidade de nuvem na semana passada.

Após o fechamento do mercado, as ações caíram cerca de 4%.

Apesar do desempenho geral acima do esperado no quarto trimestre, em um contexto de inflação que afeta os consumidores, a gigante do varejo traçou prognósticos prudentes para o primeiro trimestre deste ano.

A empresa projeta uma receita fraca neste início de ano, o que tem preocupado investidores com a estagnação do principal negócio de comércio eletrônico da empresa e com a desaceleração do crescimento das vendas na divisão de computação em nuvem.

