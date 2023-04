A- A+

Lucro Receita da Amazon cresce 9% no trimestre e supera estimativas Faturamento chegou a US$ 127,4 bilhões (cerca de R$ 637 bilhões). Ações sobem 10% depois do anúncio

A Amazon.com divulgou vendas trimestrais surpreendentemente fortes em sua divisão de computação em nuvem e um lucro geral que superou as estimativas nos três primeiros meses do ano. As ações ganharam cerca de 10% nas negociações estendidas.

Em comunicado, a empresa com sede em Seattle informou que as vendas do primeiro trimestre subiram 9%, totalizando US$ 127,4 bilhões (cerca de R$ 637 bilhões), acima das expectativas de US$ 124,7 bilhões.

O lucro operacional foi de US$ 4,8 bilhões. Os analistas, em média, projetavam US$ 3 bilhões.

A maior varejista on-line e provedor de computação em nuvem do mundo trabalha há mais de um ano para simplificar seus negócios e se ajustar ao crescimento lento das vendas em compras on-line e em sua divisão Amazon Web Services.

A empresa está cortando 27.000 empregos, o maior em sua história, com a última rodada de demissões anunciadas na quarta-feira atingindo principalmente funcionários da AWS, sua unidade de nuvem.

