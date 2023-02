A- A+

TECNOLOGIA Receita da dona do Facebook supera estimativas no 4º trimestre e ações disparam Em comunicado, Mark Zuckerberg diz que 2023 é o "Ano da Eficiência"

A Meta Platforms registrou vendas de publicidade melhores do que o esperado durante o quarto trimestre e mais usuários para sua rede social Facebook. A receita do período totalizou US$ 32,2 bilhões, 4% menor do que no ano anterior, mas acima da projeção de US$ 31,6 bilhões dos analistas de Wall Street. As ações da empresa subiram quase 20% no after market.

O lucro líquido totalizou US$ 4,7 bilhões, uma queda de 55% na comparação com os US$10,29 bi um ano antes. A queda é atribuída, em parte, a uma cobrança de US$ 4,2 bilhões relacionada a medidas de corte de custos, como demissões, fechamento de escritórios e uma reformulação da estratégia de data center da empresa.

A Meta cortou 11.000 empregos, ou 13% da força de trabalho, em novembro, em sua primeira grande demissão.

O CEO Mark Zuckerberg disse que a Meta está progredindo com seus investimentos em inteligência artificial, principalmente para melhorar os vídeos que mostra aos usuários no Facebook e Instagram. “Além disso, nosso tema de gestão para 2023 é o ‘Ano da Eficiência’ e estamos focados em nos tornar uma organização mais forte e ágil”, disse .



Segundo ele, a Meta cortará algumas camadas de gerenciamento intermediário em meio a um esforço de toda a empresa para reduzir custos e aumentar a “eficiência”. A controladora do Facebook também procurará cortar projetos que não estão funcionando ou não são cruciais e melhorar a execução das prioridades, disse Zuckerberg.

Isso é “apenas o começo”, disse Susan Li, diretora financeira da empresa. Li também disse que a Meta está “examinando completamente nossas necessidades de contratação”.

A Meta também projetou uma receita de US$ 26 bilhões a US$ 28,5 bilhões para o primeiro trimestre, dentro das projeções de US$ 27,25 bilhões. A empresa aumentou ainda sua autorização de recompra de ações em US$ 40 bilhões, somando-se aos US$ 10,9 bilhões restantes de programas de recompra anteriores.

A dona do Facebook também diz que as despesas de 2023 serão menores do que o previsto anteriormente, ficando entre US$ 89 bilhões a US$ 95 bilhões, informou a empresa. Isso poderia ajudar a diminuir as preocupações dos investidores de que a empresa está gastando demais em suas ambições de realidade virtual.

A Meta está se recuperando do pior ano para suas ações na história da empresa. A empresa enfrentou um declínio na demanda de anunciantes devido ao enfraquecimento da economia em geral, em meio à inflação e uma guerra em curso na Europa, bem como uma mudança nas regras de privacidade do iPhone.

O Facebook, principal rede social da Meta, ainda está crescendo e agora tem mais de 2 bilhões de usuários diários, mais de 70 milhões em relação ao ano anterior.

