A- A+

SETEMBRO Receita da indústria de máquinas sobe 11,2% em setembro ante um ano, diz Abimaq O resultado reflete a alta nos investimentos em bens de capital no País

A indústria de máquinas e equipamentos teve, no mês passado, crescimento de 11,2% ante setembro de 2024, chegando a R$ 27,2 bilhões em receita líquida.

Na comparação com agosto, a alta foi de 2%, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 29, pela Abimaq, a entidade que representa o setor.

O resultado reflete a alta nos investimentos em bens de capital no País, o que, junto com embarques a outros destinos, compensou as perdas no mercado americano, onde o setor é um dos mais afetados pelas tarifas de 50% do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Houve em setembro aumento de 18,2%, no comparativo anual, da receita com vendas domésticas, enquanto as exportações, diante do tarifaço de Trump, subiram apenas 1,8%, em dólares, somando US$ 1,3 bilhão. Convertendo para reais, as exportações tiveram queda de 4,7%, somando R$ 7,1 bilhões.

Na margem - ou seja, de agosto para setembro -, as vendas internas tiveram alta de 1,4%, enquanto os embarques avançaram 5,1% em dólares, o que dá uma alta um pouco menor, de 3,8%, na conversão para reais.

Com o resultado, a receita líquida da indústria de bens de capital mecânicos desde o início do ano chegou a R$ 227,7 bilhões, 10,8% acima da cifra dos nove primeiros meses de 2024. Nessa comparação, as vendas internas subiram 13,4%, para R$ 173,1 bilhões, ao passo que as exportações, de US$ 9,6 bilhões ficaram praticamente no mesmo nível do ano passado, com alta de 0,2%.

Segundo a Abimaq, a redução de 8,2% das vendas neste ano aos Estados Unidos e o recuo de 2,2% nos preços médios das máquinas no mercado internacional foram anulados pelos aumentos tanto do volume físico exportado (+2,8%) quanto dos embarques a outros destinos (+3,3%).

A indústria de máquinas e equipamentos ocupou 79,1% da capacidade instalada em setembro, 2,4 pontos porcentuais acima da utilização de um ano antes. O setor empregou 426 mil trabalhadores em setembro, o que corresponde à criação de 28,4 mil vagas em um ano.



Veja também