Tecnologia Receita da Meta supera as estimativas no primeiro trimestre Ações da empresa subiram cerca de 6% depois do fechamento dos mercados

A Meta registrou vendas no primeiro trimestre que superaram as estimativas de Wall Street, um sinal de que o negócio de publicidade da empresa está até agora resistindo à guerra comercial em curso no governo Trump.

As vendas foram de US$ 42,3 bilhões no primeiro trimestre, informou a fabricante do Facebook e do Instagram nesta quarta-feira. Isso superou as estimativas dos analistas de US$ 41,4 bilhões para o trimestre encerrado em 31 de março.

A empresa também disse que a receita do trimestre atual estará em linha com as expectativas dos analistas.

As ações da Meta subiram até 5,6% nas negociações after market, depois de fecharem em US$ 549 durante o pregão regular em Nova York.

No acumulado do ano, os papéis da empresa caíram mais de 6% antes de a empresa divulgar seus lucros, mas ainda assim tiveram um desempenho melhor do que a maioria das grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos, em meio a uma liquidação do mercado estimulada pela guerra comercial do governo Trump e pelo aumento das tarifas.

A publicidade nos aplicativos sociais da Meta representa 98% da receita da empresa.

