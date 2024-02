A- A+

negócios Receita da Nvidia chega a US$ 22,1 bilhões no quarto trimestre Veja por que investidores de todo o mundo estão de olho na fabricante de chips

A Nvidia, fabricante de chips e nova queridinha de Wall Street, divulgou hoje um faturamento de 22,1 bilhões no quarto trimestre de 2023, um salto de 265% em relação ao ano anterior e o terceiro período consecutivo de ganhos percentuais de três dígitos.

O resultado da empresa era muito aguardado, com o mercado na expectativa de que a Nvidia atenderia às estimativas de receita e garantiria aos investidores que ela vê mais crescimento na inteligência artificial generativa.

A resposta imediata do mercado aos dois últimos anúncios de lucros da Nvidia não inspirava otimismo. As ações caíram após a divulgação de novembro, que não atendeu às altas expectativas. E, em agosto, uma derrota do mercado apagou quase toda a recuperação de um relatório de grande sucesso. Mas, em ambos os casos, as ações acabaram subindo.

A mesa de operações do Goldman Sachs chegou a chamar a Nvidia de "a ação mais importante do planeta Terra", devido à sua enorme influência sobre os ganhos das ações este ano.

"A Nvidia tem sido o motor, a única ação que realmente deu o tom", disse Kim Forrest, diretor de investimentos da Bokeh Capital Partners LLC. "É por isso que todo mundo está fascinado por ela.

Antes da divulgação dos resultados, as ações Nvidia chegaram a cair mais de 4,1%, seu quarto dia consecutivo de quedas, mas fechou com recuo de 2,85%. Mesmo com as quedas desta semana, a Nvidia possui uma capitalização de mercado de cerca de US$ 1,7 trilhão.

Ela tem a terceira maior ponderação no S&P 500, atrás apenas da Microsoft e da Apple, de modo que uma oscilação em qualquer sentido acrescenta ou elimina bilhões de dólares em valor para os investidores.

Só neste ano, as ações subiram cerca de 35%, mesmo com a queda desta semana. Esse é o maior ganho do índice S&P 500 no início do ano, e se baseia no aumento de 239% do ano passado, também superando o indicador de referência. A Nvidia adicionou mais de US$ 400 bilhões em valor de mercado apenas neste ano.

Inteligência artificial: Entenda como o salto tecnológico trará mudanças profundas, mas imprevisíveis

A história da empresa é permeada por estratégias atípicas, como quando criou chips mais complexos e acabou na dianteira das placas gráficas tão importante para games. Ano passado atingiu um feito histórico: tornou-se a primeira fabricante de chips a chegar ao clube do US$ 1 trilhão - um seleto grupo dominado por gigantes como Apple, Microsoft e Tesla.

