Qua, 07 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta07/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
imposto de renda

Receita envia cartas a 498 mil que estão na malha fina até o dia 20

Correção do IR pode ser feita sem precisar ir a uma unidade do Fisco

Reportar Erro
Receita Federal está encaminhando os avisos em lotes semanais até o dia 20 de outubroReceita Federal está encaminhando os avisos em lotes semanais até o dia 20 de outubro - Foto: Arte/Agência Brasil

Os contribuintes que tiveram a Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) 2026 retida na malha fina começaram a ser avisados pelo Fisco.

A Receita Federal está encaminhando os avisos em lotes semanais até o dia 20 de outubro, para estimular a regularização voluntária antes de uma eventual intimação ou notificação.

Quem identificar algum erro na declaração pode fazer a correção por meio de uma declaração retificadora, sem precisar comparecer a uma unidade da Receita.

A regularização antecipada reduz o risco de multas e de atraso no pagamento da restituição.

Leia também

• Governo de PE, através da Sedepe, oferece mais de mil vagas de emprego nesta quinta-feira (8)

• Feira Virtual da Estácio abre inscrições com oferta de 30 mil vagas em Pernambuco

• Cautela externa e falta de novidades eleitorais impõe baixa do Ibovespa

Como consultar
O contribuinte pode verificar a situação da declaração pelo serviço Meu Imposto de Renda, disponível no site da Receita Federal e no aplicativo do órgão para celulares.

É necessário ter uma conta Gov.br nos níveis prata ou ouro.

No serviço, uma declaração retida na malha fina aparece com o status “Com Pendência”. Ao acessar a informação, o contribuinte consegue identificar o motivo da retenção e consultar as orientações para regularizar a situação.

Serviço

Como corrigir
Depois de consultar a pendência, o contribuinte deve conferir se os valores informados na declaração estão corretos e se possui documentos que comprovem as informações prestadas.

Se houver erro ou omissão, é possível enviar uma declaração retificadora pelos canais digitais da Receita Federal.

O procedimento deve ser feito antes de uma eventual intimação ou notificação. Segundo a Receita, essa iniciativa pode evitar o risco de multas e de atraso na restituição.

Caso a declaração esteja correta e o contribuinte tenha os documentos que comprovem as informações, a orientação é não fazer alterações. Nesse caso, é necessário guardar a documentação e aguardar eventual solicitação da Receita.

Erros mais comuns
A Receita Federal destaca alguns dos principais problemas que podem levar uma declaração à malha fina:

    Esquecer de informar rendimentos recebidos de forma pontual durante o ano;

    Não incluir rendimentos recebidos por dependentes;

    Não informar todos os rendimentos de aposentadoria quando há mais de uma fonte pagadora;

    Informar o ano errado de uma despesa médica;

    Declarar valor diferente do efetivamente pago em uma despesa médica;

    Incluir como despesa médica gastos que não são dedutíveis;

    Informar Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) como despesa dedutível.

No caso do VGBL, a Receita esclarece que esse tipo de plano não é considerado previdência privada para fins de dedução do Imposto de Renda e, portanto, não pode ser utilizado para reduzir a base de cálculo do imposto.

Cartas
O objetivo do Projeto Cartas 2026 é permitir que o próprio contribuinte corrija eventuais inconsistências antes de uma ação formal do Fisco.

Embora esteja enviando correspondências, os contribuintes que tiverem dúvida sobre a situação da declaração devem confirmar diretamente a existência de pendências pelo Meu Imposto de Renda.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter