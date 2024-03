A- A+

DECLARAÇÃO Receita Federal antecipa para a terça-feira (12) download de programa do Imposto de Renda 2024 A transmissão dos dados, no entanto, só será possível a partir do dia 15

A Receita Federal informou nesta segunda-feira (11), que irá antecipar para a terça-feira (12), o download do programa do Imposto de Renda 2024. Inicialmente, o programa só estaria disponível para ser baixado a partir de sexta-feira (15), quando terá início o período para entrega da declaração.

Segundo a Receita, os usuários que tiverem a conta gov.br nos níveis ouro ou prata contarão com a facilidade de poder fazer a declaração pré-preenchida.

A transmissão dos dados, no entanto, só será possível a partir do dia 15.

O Supervisor Nacional do Programa do Imposto de Renda, José Carlos Fonseca, diz, por meio de nota, que a antecipação do acesso ao programa permite ao contribuinte tanto verificar as informações necessárias como levantar eventuais documentações.

Veja também

