leilão Receita Federal faz leilão com perfumes importados, carros antigos e caminhões; veja como participar Propostas tiveram início no último dia 8 e seguem até as 21h desta terça-feira (22)

Perfumes importados, carros antigos para colecionadores e barcos de grande porte para pesca são alguns dos itens que estão disponíveis no leilão da Receita Federal.



As propostas tiveram início no último dia 8 e seguem até as 21h desta terça-feira (22), no site da Receita. A sessão de lances está prevista para acontecer às 14h desta quarta (23).



O leilão eletrônico possui 12 lotes e é voltado para pessoas físicas e jurídicas.



Entre os principais itens, estão perfumes, artigos de informática, cosméticos para unhas, veículos utilitários, caminhões, carros antigos para colecionadores e barcos de grande porte para pesca.

Interessados podem acessar fotos dos produtos no site da Receita Federal. Os lotes estão distribuídos nas cidades de Recife, além de João Pessoa e Cabedelo, na Paraíba, e Natal, no Rio Grande do Norte.



Os lances mínimos variam e devem ser feitos por lotes. Alguns possuem apenas um produto, outros, mais de 20 itens, como é o caso do lote de perfumes importados, que possui lance mínimo a partir de R$ 1.200. Os detalhes devem ser conferidos no edital.

Embarcação ofertada no leilão. Foto: Divulgação/Recieta Federal

A Receita Federal lembra que o arrematante deve arcar com as despesas de armazenagem da mercadoria, pagar as taxas de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), entre outros encargos fiscais.



Os bens arrematados por pessoa física só poderão ser destinados a uso ou consumo, sendo proibida a destinação comercial. Já os bens arrematados por pessoa jurídica poderão ser destinados a uso, consumo, industrialização ou comércio.

