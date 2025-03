A- A+

IMPOSTO DE RENDA 2025 Receita Federal libera download de programa para declarar Imposto de Renda 2025; saiba como baixar Programa está disponível no site da Receita Federal

A Receita Federal liberou na manhã desta quinta-feira (13) o programa para declaração do Imposto de Renda 2025.

As regras do preenchimento deste ano foram divulgadas na quarta-feira (12).

>> Clique aqui para fazer o download do programa

É importante lembrar que as declarações poderão ser entregues entre a próxima segunda-feira (17), às 8h, e 30 de maio, às 23h59.

Além do programa, exclusivo para computadores, a declaração pode ser feita de forma on-line, por meio do Meu Imposto de Renda (MIR), a partir de 1º de abril.

É também possível enviar a declaração pelo aplicativo da Receita Federal, disponível para celulares Android e iOS.

A expectativa é de que a Receita Federal receba, em 2025, 46,2 milhões de declarações em todo o Brasil dentro do prazo estabelecido. Em 2023, foram recebidas mais de 43,2 milhões.

Em Pernambuco, mais de 1,2 milhão de pessoas realizaram a declaração no ano passado.

Para 2025, alguns critérios de obrigatoriedade de entrega do IR tiveram mudanças. Foram alterados o valor de rendimento tributáveis anuais que obrigam a entrega da declaração de R$ 30.639,90 para R$ 33.888,00; e o limite da receita bruta de obrigatoriedade para atividade rural de R$ 153.999,50 para R$ 169,440,00.

Além disso, a declaração 2025 é obrigatória para quem atualizou bens imóveis pagando ganho de capital diferenciado em dezembro/2024 (Lei nº 14.973/2024); e para quem auferiu rendimentos no exterior de aplicações financeiras e de lucros e dividendos (Lei nº 14.754/2023). As demais obrigatoriedades exercidas no ano passado permanecem este ano.

Cronograma de restituição

O primeiro lote de restituição é voltado para pessoas de grupos prioritários que tenham entregue a declaração até 30 de maio. A consulta para a restituição pode ser consultada pelo site e pelos aplicativos da Receita Federal.

1º lote: 30 de maio;

2º lote: 30 de junho

3º lote: 31 de julho;

4º lote: 29 de agosto;

5º lote: 30 de setembro.

