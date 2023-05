A- A+

Contribuintes Receita Federal promove atendimento presencial no Recife, Caruaru, Natal e Maceió Iniciativa integra ações do Dia Nacional do Respeito ao Contribuinte e contempla atendimento a pessoa física

Os contribuintes pessoa física das cidades de Recife e Caruaru, em Pernambuco, de Natal, no Rio Grande do Norte, e de Maceió, em Alagoas, vão contar com um atendimento para tirar dúvidas sobre os temas: Declaração do Imposto de Renda, Parcelamento e Programa Litígio Zero. Os interessados podem se dirigir a um Centro de Atendimento da Receita Federal (CAC).

Não precisa agendar e os atendimentos presenciais acontecerão exclusivamente no período de 22 a 26 de maio, no horário das 9 às 12h.

A ação faz parte das comemorações ao Dia Nacional do Respeito ao Contribuinte, celebrado no dia 25 de maio. A data, prevista na Lei 12.352/10, prevê que os órgãos públicos responsáveis pela fiscalização e pela arrecadação de tributos e contribuições promoverão, em todas as cidades onde possuírem sede, campanhas de conscientização sobre os direitos e deveres dos contribuintes.

Confira os endereços dos CAC’s da Receita Federal:

CAC Recife/ Pernambuco: Av. Alfredo Lisboa, nº 1152, Recife Antigo, Recife – PE.

CAC Caruaru/ Pernambuco: Rua Frei Caneca, nº 152, bairro Maurício de Nassau, Caruaru - PE

CAC Natal/ Rio Grande do Norte: Av. Duque de Caxias, nº30, bairro Ribeira, Natal –RN

CAC Maceió -Alagoas: Rua Sá e Albuquerque, nº 541, Prédio Anexo, bairro Jaraguá, Maceió - AL

