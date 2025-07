A- A+

Leilão Receita Federal realiza leilão com eletrônicos e veículos em Pernambuco e na Paraíba Serão leiloados 72 lotes de mercadorias, com valores mínimos entre R$ 100 e R$432 mil

A Receita Federal fará um leilão com eletrônicos e veículos apreendidos ou abandonados em operações realizadas nos estados de Pernambuco e Paraíba.

Entre os itens ofertados estão eletrônicos, veículos (caminhões, carros e motocicletas), produtos de informática, entre outros. Os lotes contam com valores mínimos que vão de R$ 100 até R$ 432 mil.

A sessão, de edital nº 0400100/000002/2025, está marcada para ser iniciada no dia 1º de agosto, às 10h. O período para apresentação de propostas vai até as 21h do dia 31 de julho.

Itens leiloados pela Receita Federal em Pernambuco e na Paraíba | Foto: Receita Federal/Divulgação

Para entrar, é preciso fazer login por meio do Sistema de Leilão Eletrônico disponível no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).

Os itens eletrônicos à venda vão desde uma máquina de bordar e sublimar com lance inicial de R$ 100; 4 Xbox, 2 controles de vídeo game, 1 vídeo game sony e um nitendo switch inicialmente por R$ 4 mil tudo; e um mackbook 12-inch air com preço inicial de R$ 2 mil.

Ainda no leilão, há os seguintes veículos e seus respectivos lances iniciais: um caminhão Volkswagen 24280 de 2013 por R$ 80 mil; um Corsa Super 1998/1999 por R$ 750; e 72 motocicletas elétricas por R$ 300 mil.

A visitação física das mercadorias poderá ser feita a partir do dia 21 de julho, nos endereços indicados no edital.

Lote de eletrônicos disponíveis em leilão da Receita Federal | Receita Federal/Divulgação

Tanto a sessão pública quanto o andamento dos lances poderão ser acompanhados em tempo real, pelo site oficial da Receita Federal.

> Confira o edital completo, com a descrição dos lotes, valores de avaliação, preços mínimos e locais de visitação.

