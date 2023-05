A- A+

negócios Receita global do Uber sobe 29% no primeiro trimestre, para US$ 8,8 bilhões Retorno a atividades presenciais e busca maior de motoristas para complementar renda ajudaram no resultado da empresa

As receitas do Uber subiram 29% no primeiro trimestre, com a volta de motoristas buscando o serviço para complementar a renda diante de uma alta da inflação em vários países e também com a intensificação das atividades presenciais com o alívio na pandemia da Covid.

A empresa informou nesta terça-feira que seu faturamento chegou a US$ 8,8 bilhões. As reservas brutas de viagens e entregas chegaram a US$ 31,4 bilhões, uma alta de 19% frente o mesmo trimestre do ano passado.

