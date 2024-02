A- A+

impostos Receita identifica R$ 1 bi em bitcoins não declarados no Imposto de Renda Mais de 25 mil pessoas não declararam posse da criptomoeda

A Receita Federal informou nesta quarta-feira que 25.126 pessoas físicas com bitcoin não declararam os valores desse criptoativo no no Imposto de Renda em 2023. O Fisco estima o total de R$ 1,06 bilhão não informado.

Cada pessoa teria posse pelo menos 0,05 bitcoin, o equivalente a cerca de R$ 10 mil em valores atuais. Todos os estados da federação têm resistentes não declarantes, mas a maior concentração é no centro-sul.

Dos mais de 25 mil brasileiros, apenas 181 estariam no exterior. Nesse caso, a depender de novas avaliações da Receita, podem ser dispensados de entrega de declaração no Brasil.

De todas as declarações de imposto de renda entregues pelas pessoas físicas em 2023, foram identificados 237.369 investidores em bitcoins, com um montante acumulado de R$ 20,5 bilhões.

Os dados apontam que mais da metade, 50,9% dos declarantes, fizeram investimento de até R$ 1 mil. O valor de até R$ 10 mil foi informado por 80,6% das pessoas físicas. Há, também, investidores que indicam ter mais de R$ 1 milhão em bitcoins.Receita identifica R$ 1 bi em bitcoins não declarados no Imposto de Renda.

Mais de 25 mil pessoas não declararam posse da criptomoeda

A Receita Federal informou nesta quarta-feira que 25.126 pessoas físicas com bitcoin não declararam os valores desse criptoativo no no Imposto de Renda em 2023. O Fisco estima o total de R$ 1,06 bilhão não informado.

Cada pessoa teria posse pelo menos 0,05 bitcoin, o equivalente a cerca de R$ 10 mil em valores atuais. Todos os estados da federação têm resistentes não declarantes, mas a maior concentração é no centro-sul.

Dos mais de 25 mil brasileiros, apenas 181 estariam no exterior. Nesse caso, a depender de novas avaliações da Receita, podem ser dispensados de entrega de declaração no Brasil.

De todas as declarações de imposto de renda entregues pelas pessoas físicas em 2023, foram identificados 237.369 investidores em bitcoins, com um montante acumulado de R$ 20,5 bilhões.

Os dados apontam que mais da metade, 50,9% dos declarantes, fizeram investimento de até R$ 1 mil. O valor de até R$ 10 mil foi informado por 80,6% das pessoas físicas. Há, também, investidores que indicam ter mais de R$ 1 milhão em bitcoins.

Veja também

IPP Preços de bens de capital caem 0,27% no IPP de dezembro; bens de consumo sobem 0,31%