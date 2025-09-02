A- A+

Brasil Receita informa que já pagou todas as restituições do Imposto de Renda; não haverá 5º lote Havia a previsão de novo pagamento em setembro, mas Fisco conseguiu acelerar processamento das declarações. Não recebeu seu imposto pago a mais? Saiba o que fazer

A Receita Federal informou nesta terça-feira que concluiu, de forma antecipada, o pagamento de todas as restituições de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) referente ao exercício de 2025 e que foram entregues dentro do prazo, sem inconsistências.

Por isso, a liberação de um quinto lote de restituições, previsto para ocorrer em setembro, não vai mais ocorrer.

Todos os contribuintes que tinham direito à restituição conseguiram a liberação dos valores até agosto.

Segundo o Fisco, ao todo 22,6 milhões de contribuintes receberam restituições que, juntas, somaram R$ 36,69 bilhões.





Os contribuintes que não tiveram sua restituição liberada devem acessar a página da Receita Federal na internet (www.gov.br/receitafederal), clicar em "Meu Imposto de Renda" para uma consulta completa da situação da declaração, por meio do “Extrato do Processamento”.

Se identificar alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo as informações que estejam equivocadas.

