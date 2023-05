A- A+

Fraude Receita investiga contribuintes por fraudes relacionadas a despesas de saúde em Pernambuco No Brasil, mais de 35,2 mil declarantes estão sendo investigados

A Receita Federal está investigando um esquema de fraudes em deduções com saúde na Declaração do Imposto de Renda. Em Pernambuco, 211 declarantes, que fizeram 395 declarações, estão sob investigação de fraudes com custo de R$ 3,9 milhões aos cofres públicos.

Os casos investigados envolvem, por exemplo, um odontólogo com domicílio fiscal no Rio de Janeiro que declarou ter recebido, de 2018 a 2022, cerca de R$ 5,5 milhões de clientes de cinco estados distintos (Bahia, Sergipe, Pernambuco, Rio de Janeiro e Roraima). Ele, enquanto profissional, e contribuintes que declararam serviços feitos com ele, precisarão prestar explicações à Receita Federal.

Denominada Operação “PATÓGENO”, a ação visa combater fraude na Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física envolvendo declarantes que informaram falsas despesas de saúde, a fim de reduzir o imposto de renda devido.

No Brasil, mais de mais de 35,2 mil declarantes estão sendo investigados. As investigações identificaram que esses contribuintes declararam, nos exercícios de 2018 a 2022, aproximadamente R$ 350 milhões em despesas de saúde fictícias para 472 profissionais liberais. Também são investigados 472 profissionais liberais de saúde no País.

Embora os profissionais tenham informado os recebimentos em suas próprias declarações, a comparação com outros dados fiscais, patrimoniais e financeiros levou a Receita a suspeitar que os pagamentos eram fictícios.

Um dos casos de maior suspeição pela Receita é de um fitoterapeuta que atende no Mato Grosso. Ele declarou em 2021 ter recebido R$ 4,4 milhões de clientes de sete estados distintos. Para receber o rendimento declarado, seria necessário que ele trabalhasse 24 horas por dia, durante todos os 365 dias do ano, cobrando em média R$ 502 por hora.

Os maiores pontos de concentração de suspeita estão em Goiás, onde houve mais de R$ 76 milhões declarados e, em São Paulo, Onde há mais de 10 mil declarações investigadas.

A Receita Federal intimará os declarantes e os profissionais de saúde investigados a comprovar o pagamento e a prestação do serviço. No entanto, enquanto não intimados, os contribuintes podem se autorregularizar, apresentando declarações retificadoras.

Caso não retifiquem as declarações nem comprovem os pagamentos e a prestação dos serviços, os contribuintes estarão sujeitos ao pagamento do imposto acrescido de multa e juros, além de eventuais sanções penais e administrativas.

Atenção

Como alguns contribuintes recebem as restituições, fica a impressão de que o intermediário entrega o que prometeu. No entanto, a Receita Federal tem cinco anos para realizar a auditoria, logo é provável que a fraude seja identificada – como ocorreu nessa operação.

A Receita Federal alerta aos contribuintes que desconfiem de pessoas que dizem conhecer mecanismos para aumentar restituições de imposto de renda e recomenda que, caso o contribuinte opte por não fazer a sua própria declaração, sempre exija cópia das declarações entregues, para conferir o que foi informado.



Confira os números de cada estado:



UF Número de declarantes Número de declarações Total de despesas Média pagamento GO 4.986 8.936 76.972.322 8.614 SP 6.353 10.931 41.818.624 3.826 RJ 3.377 6.030 39.292.517 6.516 MT 2.338 4.951 34.661.994 7.001 MG 4.269 7.559 33.995.812 4.497 CE 904 2.030 19.829.876 9.768 PR 2.457 4.801 16.666.281 3.471 PA 971 1.792 16.070.791 8.968 BA 671 1.089 11.015.964 10.116 SC 2.522 4.094 9.555.605 2.334 ES 1.168 1.888 7.804.652 4.134 DF 1.095 1.700 5.737.470 3.375 MS 374 713 5.674.482 7.959 RS 1.718 2.691 5.660.675 2.104 TO 477 846 5.238.989 6.193 RO 466 675 4.469.496 6.621 PE 211 395 3.896.788 9.865 MA 420 640 2.815.308 4.399 AL 65 143 1.105.670 7.732 AC 117 167 982.758 5.885 RN 55 98 810.590 8.271 AP 48 95 771.426 8.120 AM 125 165 654.747 3.968 PI 142 274 407.978 1.489 SE 8 13 60.306 4.639 RR 7 7 35.965 5.138 PB 8 9 19.343 2.149 EX 2 2 13.700 6.850 35.354 62.734 346.040.130

