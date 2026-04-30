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Dados

Receita lança plataforma para consulta de dados fiscais e financeiros de empresas

Ferramenta vai disponibilizar indicadores de receita, lucro e endividamento para representantes de empresas e contadores

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egundo a Receita Federal, as informações serão divididas em quatro grupos: receita, lucro e patrimônio, liquidez, e alavancagem e endividamentoegundo a Receita Federal, as informações serão divididas em quatro grupos: receita, lucro e patrimônio, liquidez, e alavancagem e endividamento - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O governo federal lançou nesta quinta-feira (30) um portal que vai centralizar disponibilizar informações fiscais e econômicas das empresas para os contribuintes. A ferramenta já está disponível no site da Receita Federal.

Para ter acesso aos dados, é necessário fazer login no gov.br, e ter sua situação regularizada no Fisco. A ferramenta também funciona como um incentivo para a conformidade tributária das empresas. Quanto mais informações prestadas, melhor o filtro dos indicadores disponibilizados.

Segundo a Receita Federal, as informações serão divididas em quatro grupos: receita, lucro e patrimônio, liquidez, e alavancagem e endividamento. Entre os indicadores, o portal vai exibir a receita bruta e líquida, lucro líquido, geração de caixa operacional, participação de mercado, e outros.

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“A ferramenta adota boas práticas governamentais de reuso de dados, ao disponibilizar informações personalizadas às empresas, colocando a inteligência de dados à serviço do contribuinte”, diz a Receita.

O secretário da Receita, Robinson Barreirinhas ainda disse que em uma segunda etapa, o aplicativo vai mostrar informações da venda de cada empresa, comparações com vendas do seu setor, e dados de importação e exportação.

— Estamos disponibilizando um aplicativo para que as empresas profissionais de contabilidade tenham acesso à essa inteligência, para que os contribuintes e empresários possam ser bem orientados — disse em entrevista coletiva nesta quinta.

Também é possível acessar a ferramenta pelo aplicativo da Receita. Além do representante da empresa, pessoas indicadas também podem ter acesso aos dados, como executivos, proprietários e contadores.

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