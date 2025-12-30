A- A+

Imposto de Renda Receita não vai tributar transação financeira acima de R$ 5 mil; entenda O que muda em 2026 é que pessoas com rendimento mensal até esse valor ficarão isentas de Imposto de Renda

Movimentações financeiras com valor superior a R$ 5 mil não serão tributadas em 27,5% a partir de 2026, ao contrário do que afirmam notícias falsas disseminadas em redes sociais.

A Receita Federal soltou uma nota oficial desmentindo a informação, destacando que transações financeiras não são alvo de taxação no Brasil.

O Imposto de Renda é pago por todos os brasileiros com rendimento anual superior a R$ 60 mil (ou mais de R$ 5 mil por mês), conforme uma tabela gradativa de alíquotas que, na faixa mais alta, alcança 27,5%. Essa cobrança é descontada na fonte daqueles que trabalham com carteira assinada ou feita no ajuste de contas anual com o Fisco.

A partir de 2026, os brasileiros que ganham até R$ 5 mil estarão isentos do pagamento do IR. Já aqueles que ganham a partir deste valor e até R$ 7.350 terão uma redução na alíquota cobrada.

Entenda o que muda e como funciona o Imposto de Renda:

Movimentações financeiras acima de R$ 5 mil serão tributadas em 2026?

Não. A Receita Federal afirma que isso não será feito tampouco é permitido pela Constituição Federal. A informação é falsa e vem sendo disseminada em redes sociais.

Quem não declarar movimentações financeiras será multado?

Não. As postagens falsas afirmam que pessoas que não declararem movimentações financeiras superiores a R$ 5 mil seriam multadas em 150%. A Receita Federal afirma que isso não é verdade.

O que muda no Imposto de Renda em 2026?

No mês passado, o presidente Lula sancionou o projeto de lei que vai isentar do pagamento de IR, a partir de 2026, aqueles com rendimento mensal de até R$ 5 mil, uma das principais bandeiras de campanha do governante. O projeto também reduz o valor do imposto cobrado de quem tem ganhos entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350 mensais. Ao todo, mais de 15 milhões de pessoas serão beneficiadas pela medida.

Já existia uma faixa de isenção em vigor?

Sim. Desde maio de 2025, quem recebe até R$ 2.428,80 por mês não paga IR. Na prática, contudo, a isenção é de até R$ 3.036 por mês, o equivalente a dois salários mínimos. Isso porque a Receita aplica um desconto simplificado de R$ 607,20 que zera o IR de quem ganha até dois mínimos, cumprindo uma promessa de campanha de Lula.

Como é cobrado o IR?

Os brasileiros que atuam com carteira de trabalho assinada têm o imposto retido diretamente na fonte. Os demais fazem o acerto de contas com o Fisco por meio da declaração anual de Imposto de Renda. Ela é obrigatória a todos os que somam mais de R$ 60 mil em rendimento anual (ou mais de R$ 5 mil por mês).

Haverá mudanças para quem recebe mais de R$ 7.350 por mês?

Não. Essas pessoas seguem sujeitas à tributação prevista na tabela de alíquotas do Imposto de Renda e que alcança o máximo de 27,5%.

Como a perda de arrecadação federal com a nova faixa de isenção de IR será compensada?

Para compensar uma perda de cerca de R$ 31,2 bilhões em arrecadação em 2026, de acordo com cálculos do governo, foi criado um imposto mínimo que vai incidir sobre contribuintes da alta renda. A taxação incluirá lucros e dividendos, inclusive aqueles enviados ao exterior. A estimativa é conserguir arrecadar R$ 34,1 bilhões.

Como vai funcionar a tributação da alta renda?

Estarão sujeitos ao imposto mínimo pessoas com renda acima de R$ 600 mil por ano ou R$ 50 mil mensais, com alíquotas que alcançam até 10% para aqueles com rendimento superior a R$ 1,2 milhão ao ano. A previsão do governo é que 141 mil contribuintes paguem esse mínimo.

