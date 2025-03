Receita Nominal das Atividades Turísticas em Pernambuco cresce 7,4% em janeiro, aponta IBGE

A- A+

Em janeiro de 2025, a Receita Nominal das Atividades Turísticas em Pernambuco cresceu 7,4% em comparação ao mesmo mês de 2024, segundo dados da Pesquisa Mensal de Serviços, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na comparação com janeiro de 2019 a receita nominal registrou um aumento de 53,3%, reforçando a tendência de valorização e potencial de atratividade dos serviços turísticos oferecidos no Estado.

De acordo com o secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Paulo Nery, os resultados evidenciam os esforços contínuos da governadora Raquel Lyra e de todo o Governo do Estado.

"Os dados reforçam a importância dos investimentos em infraestrutura, capacitação e promoção dos nossos atrativos. Todas essas ações têm contribuído para a diversificação e aquecimento do setor", avaliou.

Apesar da queda de 1,9% no índice de volume dos serviços turísticos em comparação a janeiro de 2024, o Estado apresenta números importantes quando comparado ao período pré-pandemia, com crescimento de 3,7% em relação a janeiro de 2019.

Ainda de acordo com o IBGE, entre os estados do Nordeste acompanhados pela pesquisa, Pernambuco figura em posição de destaque, ocupando a segunda colocação.

“Essa colocação demonstra não apenas a recuperação do setor, mas também a evolução qualitativa e quantitativa dos serviços turísticos em Pernambuco, que se traduz em maiores receitas mesmo com variações pontuais no volume de serviços prestados”, acrescentou Paulo Nery.

