A- A+

imposto de renda Receita paga na próxima semana o maior lote da história do IR 2026 Especialista explica o que fazer em caso de não estar na lista

A Receita Federal realizará na próxima terça-feira (30) o pagamento do segundo lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026, considerado o maior da história em número de contribuintes contemplados. Ao todo, 9.585.797 pessoas receberão R$ 16 bilhões em créditos, igualando o maior valor já pago em um único lote de restituição.

Somados os dois primeiros pagamentos do ano, a Receita Federal terá devolvido cerca de R$ 32 bilhões para aproximadamente 18,3 milhões de contribuintes, o equivalente a quase 80% das restituições previstas para 2026.

Segundo Richard Domingos, diretor-executivo da Confirp Contabilidade, os números demonstram um avanço significativo na capacidade operacional da Receita Federal. “O contribuinte está recebendo a restituição cada vez mais rápido, mas isso também significa que a fiscalização e o cruzamento de informações estão mais eficientes. Por isso, é fundamental acompanhar a situação da declaração mesmo após a entrega”, afirma.



Embora a consulta ao lote já esteja disponível desde o último dia 23, muitos contribuintes ainda possuem dúvidas sobre a situação da declaração e sobre o recebimento dos valores que serão depositados no dia 30 de junho. A consulta pode ser realizada diretamente pelo portal da Receita Federal, na área “Meu Imposto de Renda”, ou pelo aplicativo oficial disponível para smartphones e tablets. Além da confirmação da restituição, o sistema permite acompanhar o processamento da declaração e verificar eventuais pendências que possam impedir o pagamento.

“Hoje não basta apenas entregar a declaração. O acompanhamento posterior é cada vez mais importante, pois a Receita consegue identificar inconsistências rapidamente e informar ao contribuinte a necessidade de correções antes mesmo da abertura de um procedimento de fiscalização”, explica Richard Domingos.

Restituições

Do total de restituições liberadas pela Receita Federal:

155.060 são destinadas a contribuintes com mais de 80 anos;

1.106.923 para contribuintes entre 60 e 79 anos;

106.294 para pessoas com deficiência física, mental ou portadoras de moléstia grave;

507.768 para contribuintes cuja principal fonte de renda é o magistério;

7.709.752 para contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram por receber a restituição via Pix.



Segundo a Receita Federal, neste lote não houve contemplação de contribuintes sem prioridade legal ou sem utilização dos mecanismos digitais que concedem prioridade.

Malha fina

O especialista alerta que a ausência neste segundo lote ou nos demais não significa automaticamente que o contribuinte caiu na malha fina. “Em muitos casos, a restituição apenas foi programada para os próximos pagamentos. O importante é verificar o status da declaração no portal da Receita para identificar se existem pendências ou inconsistências”, explica Richard Domingos.

Entre os erros mais comuns que levam à retenção da declaração estão:

Divergência de rendimentos informados;

Despesas médicas sem comprovação;

Omissão de rendimentos;

Dependentes declarados em mais de uma declaração;

Erros em dados bancários;

Diferenças entre as informações prestadas pelo contribuinte e os dados enviados por empresas, bancos, planos de saúde e demais fontes pagadoras.





Pendências

Caso sejam identificadas inconsistências, a recomendação é agir o quanto antes. “O pior caminho é ignorar a situação. Enquanto não existe procedimento formal de fiscalização, o contribuinte pode corrigir espontaneamente a declaração por meio da retificadora, reduzindo riscos de multas e outras complicações futuras”, diz Richard Domingos.

A correção pode ser realizada diretamente pelo sistema da Receita Federal por meio da declaração retificadora. O especialista lembra ainda que, após o encerramento do prazo de entrega, não é possível alterar o modelo de tributação escolhido originalmente.



“Quem entregou a declaração pelo modelo completo deve permanecer nesse modelo. O mesmo vale para quem optou pelo simplificado. Essa escolha não pode ser alterada após o prazo final de entrega”, alerta o especialista. Caso o contribuinte já tenha sido intimado pela Receita Federal, a situação muda. As multas podem variar de 75% até 150% do imposto devido em situações caracterizadas como fraude, além da incidência de juros e possíveis desdobramentos na esfera criminal.



O pagamento da restituição é realizado exclusivamente em conta bancária de titularidade do contribuinte. Caso exista erro nos dados bancários informados ou algum problema na conta indicada, o crédito não será efetuado. Nessas situações, a Receita Federal permite o reagendamento do pagamento por intermédio do Banco do Brasil, pelo prazo de até um ano após a primeira tentativa de crédito. Para solicitar o reagendamento, será necessário informar o valor da restituição e o número do recibo da declaração.

“É importante não deixar essa situação sem acompanhamento. Muitas pessoas acreditam que a Receita fará uma nova tentativa automaticamente, mas em diversos casos é necessário que o próprio contribuinte solicite a regularização dos dados bancários”, alerta Richard Domingos. Caso o valor não seja resgatado dentro do prazo de um ano, a solicitação deverá ser feita diretamente pelo Portal e-CAC da Receita Federal.

Calendário:

2º lote: 30 de junho;

3º lote: 31 de julho;

4º e último lote: 28 de agosto.

Veja também