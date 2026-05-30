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irpf 2026 Receita restituiu R$ 16 bi antes do fim do prazo de entrega do DIRPF, diz Durigan Cashback do Imposto de Renda consiste na restituição automática de valores retidos na fonte para contribuintes que não eram obrigados a declarar o IR

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou neste sábado (30) que a Receita Federal pagou R$ 16 bilhões em restituições do Imposto de Renda antes mesmo do encerramento do prazo de entrega das declarações de 2026. Segundo ele, o montante foi destinado a cerca de 9 milhões de contribuintes.

Em publicação nas redes sociais, Durigan informou que a Receita encerrou o prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) com 44.498.717 documentos recebidos. "Um resultado que reflete o compromisso do contribuinte brasileiro e o amadurecimento do sistema tributário nacional", escreveu em seu perfil no X.

O ministro destacou que o governo realizará em 15 de julho o primeiro pagamento do chamado cashback do Imposto de Renda. De acordo com ele, serão restituídos R$ 500 milhões a contribuintes que não entregaram a declaração referente ao exercício de 2025 por não estarem obrigados a declarar.

O cashback do Imposto de Renda consiste na restituição automática de valores retidos na fonte para contribuintes que não eram obrigados a declarar o IR, mas que ainda assim têm imposto a receber da Receita.

Durigan ainda informou que 56,1% dos contribuintes terão valores a restituir, enquanto 23% terão imposto a pagar e 21% ficaram isentos de tributação.

"Seguiremos investindo na simplificação. O objetivo é claro: um Imposto de Renda cada vez mais automático, em que o cidadão confira e confirme, em lugar de declarar do zero", escreveu.

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