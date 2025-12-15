A- A+

Balanço Recentro atrai mais de R$ 200 milhões em investimentos e impulsiona retomada do Centro do Recife Balanço de 2025 destaca foco em moradia, novos empreendimentos, incentivos fiscais e reconhecimento a empresas que aderiram ao programa

O programa Recentro, da Prefeitura do Recife, apresentou nesta segunda-feira (15), no Paço do Frevo, o balanço das ações realizadas ao longo de 2025, com destaque para a atração de investimentos privados, estímulo à moradia e fortalecimento da economia da área central da cidade. Durante a cerimônia, a Folha de Pernambuco recebeu uma placa de reconhecimento por concluir a requalificação de seu prédio e aderir aos benefícios fiscais previstos na Lei do Recentro.

De acordo com os dados apresentados, mais de R$ 200 milhões em investimentos privados foram atraídos para o Centro do Recife, impulsionando novos empreendimentos e a reativação do mercado imobiliário. Em 2025, o Atende Recentro reuniu mais de 150 investidores e proprietários de imóveis, com mais de 20 edificações contempladas com benefícios fiscais da Lei do Recentro no ano.

Empresas dos setores de serviços, tecnologia, gastronomia e eventos instalaram ou ampliaram operações na região, beneficiadas pelos incentivos legais, entre elas Bradesco, EY, Grupo Extremo, além de empreendimentos voltados à economia criativa e ao turismo.

Segundo a chefe do Gabinete do Centro do Recife, Ana Paula Vilaça, o conjunto de medidas adotadas criou um ambiente mais favorável à atividade econômica.

“A gente teve uma série de investimentos públicos e privados acontecendo aqui na área central por meio de um arcabouço jurídico que permitiu a atração de novos investidores e novos negócios. Temos como foco atrair a moradia, pois a moradia impacta diretamente comércio e serviços”, afirmou.

Moradia

O balanço também destacou os avanços na política habitacional como vetor econômico. Foram entregues 128 unidades habitacionais na Comunidade do Pilar e lançado, em 2025, o edital da Parceria Público-Privada Morar no Centro, com previsão de gerar mais de 1.200 novas moradias. Outro projeto estruturante é o Distrito Guararapes, em Santo Antônio, que prevê mais de 800 unidades habitacionais e um novo modelo de desenvolvimento urbano.

A ampliação do Potencial Construtivo Adicional e a articulação com instituições financeiras para linhas de crédito específicas para retrofit foram apontadas como instrumentos centrais para estimular a recuperação de imóveis históricos e atrair novos moradores.

Eventos

O setor de eventos e turismo também apresentou números expressivos. Em 2025, o Centro recebeu mais de 3 milhões de pessoas em grandes eventos. O Novotel Marina registrou 92.524 hóspedes, enquanto o Recife Expo Center realizou 110 eventos e o Mirante do Paço, 66. As ativações culturais e urbanas foram associadas ao aumento do fluxo econômico em comércio, serviços e hotelaria.

Reconhecimento

Durante a cerimônia, a Folha de Pernambuco foi uma das empresas reconhecidas pela conclusão das obras de requalificação de seu imóvel no Centro. Foram entregues 24 placas de referência aos proprietários dos 24 imóveis que finalizaram suas obras de requalificação, que é a contrapartida ao receber o benefício fiscal da Lei do Recentro.

Para a gerente administrativa do jornal, Ivone Palácio, o reconhecimento simboliza o impacto positivo da política de incentivos.

“Esse reconhecimento é motivo de orgulho. Foi muito esforço e muito trabalho para conseguirmos revitalizar nosso prédio, que é lindo e valoriza ainda mais a nossa cidade. Muito feliz com o passo que foi concluído”, disse.

Recentro

A Prefeitura do Recife aposta no programa Recentro, lançado em 2021, como a principal iniciativa para revitalizar a área central da cidade. O programa abrange os bairros do Recife, Santo Antônio, São José e, mais recentemente, a Boa Vista, e combina intervenções físicas estruturantes, como a modernização da iluminação em LED e a requalificação de espaços públicos, com um pacote robusto de incentivos fiscais.

Moradores e empreendedores que investem na região podem usufruir de benefícios significativos no o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), Imposto de Transmissão de Bens e Imóveis (ITBI), Taxa de Limpeza Urbana (TLU) e Taxa de Licenciamento Ambiental e Autorização Ambiental (TLA). A iniciativa visa transformar o Centro em um local mais atrativo, seguro e economicamente viável, com a criação do Gabinete do Centro para centralizar a governança e simplificar processos burocráticos, atraindo novos negócios e fomentando a ocupação residencial e cultural da área histórica.

