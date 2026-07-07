Recicla Solar recolhe mais de 40 toneladas de resíduos durante o São João de Caruaru

A Solar Coca-Cola encerrou sua participação no São João de Caruaru 2026 com a coleta de 40.269 quilos de resíduos recicláveis por meio do projeto Recicla Solar, iniciativa voltada à economia circular e à logística reversa. A ação marcou o terceiro ano consecutivo do programa na festa junina e consolidou um acumulado de 175 toneladas de materiais recolhidos desde o início da operação no evento.

A Central Sustentável, instalada às margens do Pátio do Forró, funcionou entre 30 de maio e o fim da programação junina, atendendo os principais polos da festa: o Pátio do Forró e o Alto do Moura. A iniciativa é realizada em parceria com a Prefeitura de Caruaru, cooperativas de catadores e instituições locais.

Do total coletado neste ano, foram destinados à reciclagem 6,9 toneladas de plástico PET, 9 toneladas de outros plásticos, 9,5 toneladas de alumínio, 14 toneladas de vidro e 614 quilos de papelão. Todo o material seguirá para reaproveitamento e reinserção na cadeia produtiva.

Além da destinação correta dos resíduos, a operação registrou impactos ambientais significativos. Segundo a empresa, a iniciativa evitou a emissão de 107 mil quilos de dióxido de carbono (CO), economizou espaço em aterros sanitários, reduziu o consumo de energia e contribuiu para a preservação de água e petróleo.

O projeto também teve impacto social. Ao todo, 113 agentes de reciclagem participaram da operação, que movimentou cerca de R$ 100 mil em geração de renda. Os trabalhadores receberam apoio estrutural durante o evento, além da distribuição de cestas básicas.

De acordo com Tiago Pio, diretor regional da Solar Coca-Cola, a iniciativa demonstra que é possível conciliar tradição, sustentabilidade e desenvolvimento social. Segundo ele, o programa fortalece a cadeia da reciclagem e contribui para o compromisso da empresa com a neutralidade de PET em Pernambuco.

Criado em 2021, o Recicla Solar atua no fortalecimento da reciclagem pós-consumo por meio do apoio a cooperativas e empresas do setor. Em Pernambuco, a Solar afirma já ter alcançado a neutralidade de PET, recolhendo e destinando corretamente um volume de plástico equivalente ao total de embalagens PET comercializadas pela companhia no estado.

Além do São João de Caruaru, o projeto também participa de grandes eventos populares promovidos na área de atuação da empresa, como o Carnaval do Recife e de Olinda, o Festival de Verão de Salvador e outras festas juninas realizadas no Nordeste.