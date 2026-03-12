A- A+

GASOLINA Recife: 12 postos são autuados pelo Procon por aumento irregular do preços dos combustíveis A fiscalização da pasta, que segue até esta quinta-feira (12), busca identificar reajustes indevidos em estabelecimentos mesmo sem anúncio de aumento nos valores pela Petrobrás

O Procon Recife autuou todos os 12 postos que visitou na cidade, nessa quarta-feira (11), por aumento sem justificativa dos preços dos combustíveis.

Na capital, o litro da gasolina chegou a passar de R$ 7,40 em um dia de alta dos valores no Brasil inteiro por conta do conflito entre Irã, Estados Unidos e Israel.

A fiscalização da pasta, que segue até esta quinta-feira (12), busca identificar reajustes indevidos em estabelecimentos mesmo sem anúncio de aumento nos valores pela Petrobras.

Segundo o Procon Recife, os estabelecimentos infratores identificados estão nas zonas Norte e Sul da cidade. Os nomes e endereços dos postos não foram informados.

"Diante desse cenário [do conflito no Oriente Médio], a Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, encaminhou solicitação ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para que seja analisada a possível existência de práticas que possam prejudicar a livre concorrência no mercado de combustíveis", informou o Procon Recife.

A atenção é redrobrada principalmente em situações em que os postos ainda possuam em estoque combustível adquirido por valores anteriores.

"Caso sejam encontradas irregularidades, os estabelecimentos poderão ser autuados com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC)", informou o Procon.

O Procon Recife reforçou ainda que o objetivo da ação é promover maior transparência nas relações de consumo, acompanhar o comportamento do mercado e assegurar que os consumidores não sejam prejudicados por práticas abusivas.

Como denunciar

No Recife, consumidores que identificarem possíveis irregularidades podem denunciar junto ao Procon Recife por meio do site oficial, pelo email [email protected] ou pelo telefone 0800 281 1311.

Entenda o aumento irregular

A intensificação da guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã levou o preço do petróleo — matéria-prima essencial para a produção de combustíveis — à maior alta em quatro anos. O valor ultrapassou US$ 100 por barril.

Com isso, sindicatos do setor já registraram ou preveem o aumento dos preços dos combustíveis no Brasil. Esse acréscimo no valor, no entanto, pode ser irregular, como nos 12 postos autuados no Recife, já que a Petrobrás ainda não autorizou as alterações nos preços praticados.

Sindicato discorda

Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Pernambuco (Sindicombustíveis-PE), no entanto, os valores podem ser atualizados "independente de anúncio da Petrobras".

"Os valores são atualizados com o valor dos barris de petróleo e o dólar. Consequentemente, o barril de petróleo subiu. No mundo capitalista todos dependem do estoque e do caixa, que são o coração e o pulmão da empresa. As distribuidoras vendem aos postos e quem compra é a refinaria. Os postos são repassadores de preço. Mesmo sendo grande, um posto tem um estoque pequeno. Se ele vende mais barato do que repõe o estoque, vai terminar com dificuldades financeiras e se for para o banco é pior", explicou à Folha de Pernambuco, na quarta-feira.

Por meio de nota, o Sindicombustíveis-PE também alegou que cerca de 60% a 65% do abastecimento depende de combustíveis importados e da refinaria Acelen, que fica na Região Metropolitana de Salvador, enquanto aproximadamente 40% vêm da Petrobras.

Como Acelen e importadoras seguem diretamente o preço internacional do petróleo e a variação do dólar, qualquer alta nesses fatores impacta imediatamente o custo de reposição.

