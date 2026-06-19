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Qualificação Recife abre 274 vagas em cursos, minicursos e oficinas gratuitos para mulheres; confira Inscrições já estão abertas e seguem até 26 de junho, na plataforma Conecta Recife

O Recife está com 274 vagas abertas em cursos, minicursos e oficinas gratuitos para mulheres moradoras da cidade a partir dos 16 anos.



Há formações nas áreas de moda e costura, gastronomia e produção audiovisual, com cargas horárias que variam de 4 a 40 horas (confira lista ao final do texto).



As inscrições já estão abertas e seguem até 26 de junho, na plataforma Conecta Recife. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição.



As aulas terão início no dia 2 de julho e serão ministradas no Centro de Promoção dos Direitos da Mulher Marta Almeida, na Rua Bom Jesus, no Bairro do Recife.



Candidatas com idade entre 16 anos e 18 anos incompletos devem apresentar autorização assinada pelos responsáveis legais para participação no curso.



A confirmação das vagas será enviada às selecionadas a partir do dia 27 de junho, e os remanejamentos ocorrem a partir de 30 de junho.

Confira lista de vagas:

Cursos 40 horas:

Curso 40h: Comida de Boteco - terça e quinta ou quarta e sexta - manhã (24 vagas)

Curso 40h: Fotografia básica - quarta e sexta - manhã ou tarde (20 vagas)

Curso 40h: Moda praia - quarta e sexta - manhã ou tarde (24 vagas)

Curso 40h: Costura básica - terça e quinta - manhã ou tarde (24 vagas)

Curso 40h: Edição de vídeo para instagram - terça e quinta - manhã ou tarde (20 vagas)

Curso 40h: Cozinha Mediterrânea - terça e quinta ou quarta e sexta - tarde (24 vagas)

Minicurso 12h, dias 21, 22 e 23 de julho:

Bordado para iniciantes, 4 horas (12 vagas):

11/07- Manhã:

Oficina: Introdução a consertos de roupas (12 vagas)

Oficina: Fotografia gastronômica- Parte 1 (10 vagas)

11/07- Tarde:

Oficina: Criação de reels com celular- (10 vagas)

Oficina: Introdução a consertos de roupas (12 vagas)

18/07- Manhã

Oficina: Fotografia gastronômica - parte 2

Oficina: Esfiha (12 vagas)

18/07- Tarde:

Oficina: Comida chinesa (12 vagas)

Oficina: Criação de card no Canva (10 vagas)

25/07- Manhã

Oficina: Torteletes Artesanais (12 vagas)

Oficina: Aprenda a fazer saia básica- (12 vagas)

25/07- Tarde:

Oficina: Receitas mexicanas (12 vagas)

Oficina: Costura Criativa com Reaproveitamento Têxtil (12 vagas).

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