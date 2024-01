Recife abre chamamento público para construção de habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida

A- A+

A Prefeitura do Recife publicou, nesta terça-feira (23), um chamamento público para uma seleção de empresas do ramo de construção civil, para iniciar as obras dos habitacionais que fazem parte do programa Minha Casa, Minha Vida.

Os habitacionais Aeronáutica I, Aeronáutica II, Caiara II e Caranguejo Tabaiares, terão um total de 912 moradias, que serão construídos e destinados para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social.

“Com 912 unidades habitacionais no lançamento dos editais de quatro empreendimentos do Minha Casa, Minha Vida. São quatro áreas diferentes da cidade onde a Prefeitura tinha o terreno, ou fez a compra do terreno", disse o prefeito João Campos.

"O passo seguinte é declarar as empresas vencedoras e elas já começam de imediato a construção desses empreendimentos. Serão 912 famílias que terão o sonho da casa própria realizado com muito trabalho e parceria da Prefeitura do Recife com o Governo Federal”, afirmou o gestor municipal.

Os interessados devem consultar e baixar o edital no endereço eletrônico http://www.recife.pe.gov.br/portalcompras/ ou na sala da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia – CPLOSE, no 2º andar da Prefeitura do Recife. O edifício fica na avenida Cais do Apolo, no Bairro do Recife, área central.

Os envelopes com as propostas serão abertos no dia 20 de fevereiro, às 10h30, no 11º andar da Sede da Prefeitura, Sala 23.

O secretário de Habitação, Ermes Costa, comemorou o anúncio do chamamento. Para ele, a luta por moradia tem avançado na cidade.

“A satisfação de todos nós, aqui da Secretaria, é enorme. Estamos avançando na luta por moradia digna a quem tanto precisa no Recife. O prefeito João Campos nos deu essa missão e estamos conseguindo cumprí-la”, destacou.

Veja também

Mega-sena Com aposta no valor de R$ 140, ganhador da quina em Pernambuco vai receber prêmio de R$ 169, 5 mil