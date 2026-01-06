A- A+

moradia Recife Antigo recebe hoje dois novos edifícios convertidos para moradia A entrega envolve os antigos silos centenários, agora revitalizados e transformados no Silo 215 e no Silo 240

Compondo os esforços para recolocar o Recife no caminho da moradia no centro histórico, os antigos silos do Moinho Recife serão entregues nesta terça-feira (6) convertidos em dois residenciais: Silo 215 e Silo 240. As estruturas, que por décadas fizeram parte do movimento industrial portuário, passam agora a exercer uma nova função na cidade, reforçando o potencial de reocupação e revitalização do bairro.

O projeto, assinado pela Moura Dubeux, integra um movimento mais amplo do município para atrair moradores de volta à área central. Os dois edifícios somam 251 unidades residenciais, entre estúdios e apartamentos de um ou dois quartos, com metragens de 19 a 68 metros quadrados, além de duas lojas previstas para o térreo das torres.

Desde 2009, quando as operações originais do complexo foram encerradas, os silos permaneceram sem uso. Agora, reaparecem como novos pontos de luz e convivência na paisagem do Bairro do Recife, contribuindo para ampliar a circulação de pessoas, fortalecer o comércio local e estimular um cotidiano mais ativo e seguro.

A chegada dos futuros moradores e investidores se soma a um ciclo de transformação iniciado com cafés, escritórios, lojas e espaços abertos ao público no eixo já revitalizado do Moinho Recife Business & Life. Para Diego Villar, CEO da Moura Dubeux, a conversão dos silos simboliza mais do que a entrega de novos empreendimentos: representa um novo olhar para o centro histórico.

“Os silos têm uma força simbólica muito grande. Eles contam a história do Recife industrial, e transformá-los em moradias é dar um novo capítulo a essa trajetória. É uma obra que ressignifica o bairro e abre caminho para que mais pessoas voltem a viver no coração da cidade”, afirma.

Os novos residenciais Silo 215 e Silo 240 reúnem unidades que vão de estúdios a apartamentos de um e dois quartos, com metragens entre 19 e 68 metros quadrados. No Silo 240, as plantas variam entre 57 e 58 m² (um quarto) e 68 m² (dois quartos). Já o Silo 215 oferece unidades de 42 a 46 m² (um quarto), 64 m² (dois quartos) e studios de 19 a 23 m². Todos os projetos preservam a circularidade das antigas células de armazenamento, unindo funcionalidade contemporânea e respeito ao patrimônio industrial.

Um dos destaques é o Silo 215, que ganhou um vão central ao longo dos 11 pavimentos, resultado de uma demolição controlada. O espaço funciona como uma “janela histórica”, garantindo iluminação e ventilação, além de valor arquitetônico. As plantas mantêm a forma cilíndrica original, criando configurações modernas e marcadas pela memória do edifício.

No Silo 240, o lobby expõe os antigos funis piramidais, preservados como elementos arquitetônicos. Nas unidades, formadas pela junção de dois a três silos, a geometria original permanece visível, agora associada a conforto, vistas abertas e soluções técnicas de segurança e eficiência.

