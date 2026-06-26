Recife anuncia expediente reduzido na segunda-feira (29) para o jogo do Brasil contra o Japão
Atendimento ao público será encerrado às 12h, duas horas antes da partida
O Recife anunciou expediente reduzido na segunda-feira (29) devido ao jogo do Brasil contra o Japão pela Copa do Mundo 2026.
O atendimento ao público será encerrado às 12h, duas horas antes da partida, que está prevista para iniciar às 14h.
Além da capital, o governo de Pernambuco e a prefeitura de Olinda, na Região Metropolitana, também terão expediente finalizado ao meio-dia.
Serviços essenciais seguem mantidos
A Prefeitura do Recife destacou que os serviços considerados essenciais permanecerão funcionando na data. São eles:
- Hospital da Mulher do Recife;
- Maternidade Barros Lima;
- Policlínicas do Ibura, de Afogados e Amaury Coutinho;
- Restaurantes Populares Josué de Castro e Naíde Teodósio;
- Cozinha Comunitária do Gurupé;
- Centro Popinho;
- Abrigo Noturno Irmã Dulce;
- Casas de Acolhimento;
- Serviço Especializado em Abordagem Social de Rua (SEAS).
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A gestão municipal informou que o Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses do Recife (CVA) terá plantão para atendimento de emergências envolvendo animais que ofereçam risco à saúde pública.
O funcionamento será das 8h às 17h, por meio mensagens ou ligações para o WhatsApp (81) 3355-7712.