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copa do mundo Recife anuncia expediente reduzido na segunda-feira (29) para o jogo do Brasil contra o Japão Atendimento ao público será encerrado às 12h, duas horas antes da partida

O Recife anunciou expediente reduzido na segunda-feira (29) devido ao jogo do Brasil contra o Japão pela Copa do Mundo 2026.



O atendimento ao público será encerrado às 12h, duas horas antes da partida, que está prevista para iniciar às 14h.



Além da capital, o governo de Pernambuco e a prefeitura de Olinda, na Região Metropolitana, também terão expediente finalizado ao meio-dia.



Serviços essenciais seguem mantidos

A Prefeitura do Recife destacou que os serviços considerados essenciais permanecerão funcionando na data. São eles:

Hospital da Mulher do Recife;

Maternidade Barros Lima;

Policlínicas do Ibura, de Afogados e Amaury Coutinho;

Restaurantes Populares Josué de Castro e Naíde Teodósio;

Cozinha Comunitária do Gurupé;

Centro Popinho;

Abrigo Noturno Irmã Dulce;

Casas de Acolhimento;

Serviço Especializado em Abordagem Social de Rua (SEAS).

A gestão municipal informou que o Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses do Recife (CVA) terá plantão para atendimento de emergências envolvendo animais que ofereçam risco à saúde pública.



O funcionamento será das 8h às 17h, por meio mensagens ou ligações para o WhatsApp (81) 3355-7712.

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