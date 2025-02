A- A+

Moradia Recife anuncia obras de nove empreendimentos habitacionais do Minha Casa, Minha Vida Segundo o secretário municipal de Habitação, Felipe Cury, mais de 1.900 famílias serão beneficiadas com a iniciativa

Nove empreendimentos habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) terão suas obras iniciadas em 2025, no Recife. Segundo o secretário municipal de Habitação, Felipe Cury, mais de 1.900 famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social em diversas áreas da cidade serão beneficiadas.

A informação foi divulgada na segunda-feira (10) por Cury durante a reunião-almoço do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco (Sinduscon-PE).

No evento, o secretário apresentou os avanços na política habitacional na capital pernambucana com a retomada do MCMV.

“Nos primeiros 100 dias do ano, vamos deixar uma marca muito grande para a habitação do Recife, com o início das obras de seis conjuntos já contratados na modalidade FAR do Minha Casa Minha Vida. Além disso, vamos assinar os contratos para mais três empreendimentos da modalidade Entidades, que serão construídos em parceria com os movimentos sociais”, afirmou o secretário.

Empreendimentos

Um dos primeiros habitacionais a serem iniciados ficará na ZEIS Caranguejo Tabaiares, nos bairros de Afogados e Ilha do Retiro.

“É uma área muito emblemática, que terá também obras de urbanização integrada do território”, destacou.



O valor dos contratos assinados no MCMV-FAR é da ordem de R$ 227 milhões, garantindo moradia digna para cerca de 6,5 mil pessoas nos habitacionais Vila Aeronáutica I; Vila Aeronáutica II; Quadras K e L 1 e 2; Caiara 2; e Caranguejo Tabaiares.

"Estamos também priorizando a habitação de interesse social em imóveis no Centro do Recife, com mais de 1000 unidades previstas na PPP Morar no Centro", complementou Cury.

O presidente do Sinduscon-PE, Antônio Cláudio Couto, afirmou que os programas de habitação em todas as esferas do poder público têm se mostrado uma das principais alavancas de impulsionamento da construção no Nordeste.

“Saímos hoje daqui com um sentimento excelente. A reunião foi muito boa e o secretário mostrou ter uma bagagem muito grande em relação à agenda da habitação de interesse social, com um conhecimento profundo”, disse.

