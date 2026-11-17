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Encontro Recife apresenta ações de agricultura urbana em fórum internacional na América do Sul Capital pernambucana participa de encontro em Curitiba e destaca iniciativas de compostagem, reaproveitamento de alimentos e produção agroecológica

As iniciativas do Recife voltadas à agricultura urbana e ao combate ao desperdício de alimentos serão apresentadas, nesta terça-feira (17), no 3º Fórum Regional do Pacto de Milão sobre Política Alimentar Urbana, em Curitiba (PR). A capital pernambucana participa do encontro por meio da Secretaria Executiva de Agricultura Urbana, que vai compartilhar experiências desenvolvidas no município.

A secretária executiva de Agricultura Urbana, Adriana Figueira, participa de um painel sobre sistemas alimentares circulares, ao lado de representantes de Curitiba e Lima, no Peru. O debate, coordenado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), aborda estratégias de prevenção ao desperdício, doação e redistribuição de alimentos.

Entre as iniciativas apresentadas está o Recolheita, projeto da Prefeitura do Recife que promove o aproveitamento de alimentos próprios para consumo e a destinação adequada de resíduos orgânicos. Atualmente, o programa realiza coletas na sede da Prefeitura e no Centro Comercial Cais de Santa Rita.

Os resíduos são encaminhados ao Sistema Agroflorestal Urbano e de Compostagem (SAFUC). Desde dezembro de 2023, o sistema recebeu mais de 415 toneladas de material orgânico, que resultaram em 189 toneladas de adubo, utilizado em mais de 100 territórios agroecológicos da cidade.

Segundo a gestão municipal, a iniciativa também evitou a emissão de aproximadamente 304 toneladas de gases de efeito estufa e gerou economia de R$ 185 mil aos cofres públicos, ao reduzir o envio de resíduos para aterros sanitários. Na frente de aproveitamento de alimentos, 664 quilos foram destinados a cozinhas solidárias desde 2025.

Política de agricultura urbana

A participação no fórum também apresenta as políticas municipais de incentivo à produção agroecológica. O Recife integra o Pacto de Milão desde 2021, quando lançou o Plano Municipal de Agroecologia Urbana, com diretrizes para ampliar a produção de alimentos e fortalecer a segurança alimentar.

Em março de 2026, a agroecologia passou a integrar formalmente a política pública municipal, com a criação do Programa Municipal de Agricultura Urbana de Base Agroecológica, por meio do Decreto Municipal nº 39.617/2026.

Entre as ações desenvolvidas estão a implantação de hortas, pomares e sistemas agroflorestais, a distribuição de mudas e adubo orgânico, além de cursos, oficinas e assistência técnica para agricultores urbanos.

Expansão do projeto

A Prefeitura prevê ampliar o Recolheita para cinco equipamentos públicos e duas feiras agroecológicas. A expectativa é alcançar 350 toneladas de resíduos orgânicos coletados por ano, crescimento de 490% em relação ao volume atual.

A expansão também pretende aumentar a quantidade de alimentos destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade social, integrando ações de sustentabilidade, agricultura urbana e combate à insegurança alimentar.

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