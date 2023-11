A- A+

CESTA BÁSICA Recife apresentou declínio de -2,30% na cesta básica no mês de outubro O valor da cesta básica no Recife foi de R$ 557,10

Em um levantamento feito pelo DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), o valor da cesta básica no Recife apresentou declínio de -2,30% no mês de outubro de 2023, comparado ao mês de setembro, totalizando um valor de R$ 557,10. Além disso, foi registrado um decréscimo de -1,4% (-R$ 7,99) nos dez meses do ano. Nos últimos 12 meses verificou-se uma redução de -0,23%, ou seja, uma queda de R$1,30 no valor da cesta básica.

Entre o mês de setembro e outubro de 2023, seis produtos apresentaram redução no preço médio: o tomate (- 12,18%), o feijão (-7,63%), a farinha de mandioca (-2,50%), a manteiga (-2,12%), o leite (-0,51%) e o café (-0,20%). Por outro lado, o arroz (+3,50%), o óleo de soja (+ 2,42%), o açúcar (+0,92%), o pão francês (+0,90%), a banana (+0,31%) e a carne (+0,14%), apresentaram um aumento no preço médio.

No mês de outubro de 2023, os trabalhadores recifenses que recebem um salário mínimo comprometeram 92 horas e 51 minutos da jornada de trabalho mensal para adquirir os itens essenciais. Esse tempo foi menor em comparação ao registrado em setembro de 2023, que ficou em 95 horas e 2 minutos. Já no mês de outubro de 2022, o tempo foi de 101 horas e 22 minutos, oito horas a mais da jornada trabalhada em setembro.

Quando comparados o custo da cesta e o salário mínimo líquido, a relação foi de 45, 63% em outubro de 2023 e 46,70% em setembro de 2023. No mês de outubro de 2022, o percentual era de 49,81%.

Na pesquisa do DIEESE, a cidade de Porto Alegre apresentou a cesta básica mais cara, totalizando um valor de R$ 739,21. Já a capital Aracaju, registrou o menor valor, que foi de R$ 521, 96. Levando em consideração o preço mais elevado, o levantamento concluiu que o valor do salário mínimo necessário para a manutenção de uma família com quatro pessoas, no mês de outubro de 2023, era de R$ 6.210,11.

