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SUSTENTABILIDADE Recife atrai até R$ 300 milhões em investimentos para ampliar reciclagem e economia circular Parceria internacional prevê recursos para reciclagem, coleta seletiva e inclusão de catadores

A cidade do Recife vai receber investimentos de até R$ 300 milhões nos próximos anos por meio de uma parceria internacional voltada ao fortalecimento da economia circular e ao combate à poluição por plásticos. O acordo será firmado nesta terça-feira (1º) entre a Prefeitura do Recife, a Fundação Ellen MacArthur e a Clean Rivers.

Os recursos serão destinados à ampliação da reciclagem, ao fortalecimento da coleta seletiva, à valorização profissional dos catadores de materiais recicláveis e à redução do descarte irregular de resíduos sólidos. A expectativa é que o investimento também gere impactos positivos na economia local, com estímulo à cadeia da reciclagem, geração de renda e criação de novas oportunidades ligadas ao setor ambiental.

A assinatura da parceria ocorrerá no Comvida Vila do Papel, no bairro do Coque, com a presença do prefeito Victor Marques, representantes da Fundação Ellen MacArthur, da Clean Rivers, do Governo Federal e de instituições parceiras.

Durante a programação, também será inaugurada a 17ª Ecoestação do Recife, ampliando a rede municipal de pontos de entrega voluntária de resíduos recicláveis. A expansão da infraestrutura busca aumentar a recuperação de materiais, reduzir custos com a destinação de resíduos e fortalecer o modelo de economia circular na capital pernambucana.

A iniciativa integra uma estratégia de atração de investimentos sustentáveis para o município e reforça a agenda de transição para uma economia de baixo impacto ambiental, em um momento em que projetos voltados à gestão de resíduos e à circularidade ganham espaço entre financiadores e organizações internacionais.

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