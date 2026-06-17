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CONGRESSO Recife Cakes 2026 reúne especialistas de todo o Brasil e aposta em capacitação de confeiteiros Congresso acontece nos dias 24 e 25 de julho, no Recife, com palestras, consultorias e oportunidades de negócios

O Recife receberá a sétima edição do Recife Cakes, considerado o único congresso de confeitaria de Pernambuco. O evento acontece nos dias 24 e 25 de julho, no Centro de Eventos do Recife, na Imbiribeira, reunindo profissionais, empreendedores e especialistas de diversas regiões do país em uma programação voltada à qualificação e ao fortalecimento do setor.

Além de aulas-show e palestras com nomes reconhecidos da confeitaria nacional, o congresso traz como novidade capacitações em marketing digital e produção de conteúdo, com foco na formação de influenciadores para marcas do segmento. Os participantes também terão acesso a consultorias empresariais voltadas para precificação, aumento da lucratividade e estratégias de crescimento dos negócios.

Idealizado pela empresária Taciana França, o Recife Cakes já impactou mais de seis mil empreendedores desde sua criação. Nesta edição, a proposta é ampliar as oportunidades de networking e geração de negócios, reunindo expositores, marcas líderes do mercado e profissionais em busca de atualização e capacitação.

Entre os palestrantes confirmados estão Débora Alves (RJ), Bruna Hannouche (PE), Artur Cavalcanti (AL), Anna Corinna (PE), Jeff Simão (PE), Geicy Galindo e Elidian Magalhães (PE). A programação inclui ainda consultorias com especialistas como Ana Amélia, referência na produção de bolo de rolo, e Bruna Hannouche, que abordará estratégias para o mercado de bolos de casamento de alto valor.

Outro destaque será a seleção de novos criadores de conteúdo para atuar como embaixadores digitais de marcas expositoras. Durante o evento, participantes poderão ser observados por representantes das empresas e até sair com contratos firmados para ações de divulgação.

Os ingressos estão disponíveis com valores promocionais. A entrada para um dia custa R$ 97, enquanto o acesso aos dois dias do congresso sai por R$ 147. Já o pacote que inclui a Consultoria Business custa R$ 387.

Serviço

Recife Cakes 2026 – 7ª Edição

Data: 24 e 25 de julho

Horário: 24/07, das 10h às 19h; 25/07, das 10h às 18h

Local: Centro de Eventos do Recife, na Imbiribeira

Ingressos: Disponíveis na plataforma Vendyno

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