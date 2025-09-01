A- A+

EDIÇÃO Recife: Congresso Regional de Direito Imobiliário debate desafios do setor com 70 palestrantes O evento reunirá mais de 70 renomados palestrantes em 18 painéis e será realizado no Centro de Eventos Recife, na Imbiribeira

Na próxima quinta (4) e sexta-feira (5), das 9h às 18h, o Recife será palco de um dos mais importantes encontros jurídicos do país: o Congresso Regional de Direito Imobiliário. O evento reunirá mais de 70 renomados palestrantes em 18 painéis e será realizado no Centro de Eventos Recife, na Imbiribeira.

Com uma proposta dinâmica e inovadora, o congresso contará com tecnologia de fones simultâneos, permitindo que os congressistas escolham, sem sair do lugar, qual palestra acompanhar em tempo real.

O congresso é uma realização do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário (IBRADIM), entidade nacional sem fins lucrativos, que traz pela primeira vez ao Recife, uma edição esgotada, confirmando a força e a relevância do setor na região.





A expectativa da organização do evento é de receber cerca de 550 participantes vindos de todas as regiões do Brasil, entre advogados, gestores, registradores, notários, professores e magistrados, que terão a oportunidade de debater os temas mais atuais e estratégicos para o mercado imobiliário.

“Nosso objetivo é criar um espaço de troca de conhecimento de alto nível, onde profissionais de diferentes áreas possam não apenas discutir as questões jurídicas do mercado imobiliário, mas também refletir sobre os impactos sociais e urbanos que estão diretamente ligados ao setor. O Recife se torna, com este congresso, um polo de inovação e referência para todo o país”, comenta André Abelha, coordenador do congresso.

Em sete anos de atuação, a Universidade Ibradim realizou mais de 1500 eventos realizados e formou 2 mil alunos. A programação completa do evento está disponível no site: https://congressosibradim.com.br/nordeste/programacao/

Serviço

Congresso Regional de Direito Imobiliário IBRADIM – Nordeste 2025

Quando: 04 e 05 de setembro de 2025 | 09h às 18h

Onde: Centro de Eventos Recife – Av. Mal. Mascarenhas de Morais, 4861, Imbiribeira, Recife

Site oficial:

https://ibradim.org.br/





Com informações da assessoria.*

